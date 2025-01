Gobierno propone a EE. UU. asumir traslado de colombianos deportados

El Gobierno nacional propuso a Mauricio Claver-Carone, enviado especial del presidente Trump para América Latina, asumir de manera inmediata el traslado de todos los ciudadanos colombianos deportados por Estados Unidos . Se está evaluando realizarlo por vía aérea o marítima.

Además, los gobiernos de Colombia y Panamá acordaron que un grupo de 48 colombianos será deportado el lunes 3 de febrero “en condiciones dignas”. Siete de estas personas serán trasladadas en condiciones especiales por haber cometido “infracciones” en ese país.

A través de un comunicado, la Cancillería confirmó esta información y agregó que trabajan en un plan de atención para los migrantes.

“Desde el domingo pasado se ha trabajado en la elaboración de un protocolo de atención para la población migrante en procesos de deportación. Convocamos a las organizaciones no gubernamentales, como Open Society, la Iglesia, gremios, el sector empresarial y toda la sociedad civil, para sumar esfuerzos en el desafío que como país se nos presenta. Este mecanismo busca ser un referente regional y servir como base para soluciones conjuntas a un desafío global. Este protocolo será socializado con los países de la región que también presentan este fenómeno”, se lee en el comunicado.

Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, en entrevista con Univision, habló sobre los vuelos de repatriación.

"Colombia no va a recibir ningún colombiano o colombiana esposado porque el migrante no es un delincuente (...) Entonces, la posición del presidente es: aquí no entran colombianos ni colombianas esposados, a menos que sea un delincuente probado. En la totalidad de quienes han llegado aquí a Colombia en estos cuatro últimos viajes, no hay ningún delincuente probado; en esa medida, no pueden ni deben llegar esposados", dijo el mandatario colombiano.