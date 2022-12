Gobierno radicó 6 proyectos de ley y negó que reemplace Consulta Anticorrupción

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, radicó un paquete de 6 proyectos de ley en el Congreso, en compañía de la ministra de Justicia, Gloria Borrero, y el secretario general de la Presidencia, Jorge Mario Eastman.

Ante los secretarios de Senado y Cámara, el Gobierno de Iván Duque aseguró que las iniciativas no afectan la participación política de la Farc ni reemplazan la Consulta Anticorrupción, que se vota el próximo 26 de agosto.

Publicidad

“Son 3 grupos de proyectos, el primero una reforma política en la cual hay consenso entre los partidos, es necesario sacarla adelante. Incluye la terminación de la figura de voto preferente, la democratización interna de los partidos, la autonomía administrativa y presupuestal del Consejo Nacional Electoral y la paridad de género en la conformación de las listas para las corporaciones públicas, es decir 50 % hombres y 50 % mujeres”, indicó la nueva ministra de Interior.

Vea también: Jueces y magistrados liderarán campaña por la abstención en consulta anticorrupción

En segundo lugar, se radicó el acto legislativo mediante el cual se consagra la figura de que los delitos asociados al narcotráfico y el secuestro no son conexos con el delito político, no son amnistiables y no indultables.

Publicidad

Sobre este proyecto, la ministra de Justicia aclaró que “existe la figura de ‘de aquí en adelante’ a partir de la aprobación del proyecto, es decir no afecta la participación política de los 5 senadores y 5 representantes de la Farc”.

Publicidad

El tercer paquete que generó polémica este miércoles por su similitud a la Consulta Anticorrupción, que promueve la Alianza Verde, es un acto legislativo que limita a tres periodos la elección de los miembros de las corporaciones públicas, otro que obliga el uso de los pliegos tipo en todas las entidades gubernamentales de orden nacional.

“Hay un tercer proyecto que habla de levantar la reserva de la declaración de renta que es obligatoria de presentar para todos los funcionarios públicos de cualquier nivel y un último acto legislativo que tiene que ver con la figura de los delitos contra la administración pública y son indescriptibles, es decir que pueden ser investigados en cualquier tiempo”, dijo Gutiérrez.

Publicidad

La ministra aclaró que el Gobierno de Iván Duque apoya la Consulta Anticorrupción y que este nuevo paquete radicado no le quita ninguna validez.

Publicidad

“Con este paquete de leyes el Gobierno no echa para atrás, de ninguna manera, la Consulta Anticorrupción. La consulta ya fue votada en el Congreso y es la decisión del Gobierno sacarla adelante e invitar a la ciudadanía a votarla”, indicó la jefe de cartera de Interior.