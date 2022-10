Gobierno reconoce que redacción de decreto sobre personal médico “no fue afortunada”

El presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondieron a las quejas de diversos actores del sector de la salud que rechazaron el artículo 9 del decreto 538 del 2020, que busca preparar el sistema para atender la pandemia.

El presidente Duque aseguró que no se trata de “obligar” a todos los médicos en ejercicio o en formación a estar disponible y el ministro Fernando Ruiz reconoció que el artículo no fue redactado de manera afortunada.

“Eso fue lo que hoy conversamos con los médicos, probablemente reconocimos que de pronto algunos elementos de la redacción del artículo no fueron necesariamente afortunadas. Encontramos esa disponibilidad de nuestros médicos y de nuestros profesionales de la salud para entender la situación y para juntos ponernos un plan para trabajar en la reglamentación, que nos deje satisfechos a todos”, aseguró el ministro.

Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de las Sociedades Científicas, agradeció al Gobierno la voluntad para que juntos definan la reglamentación. El ministro Ruiz detalló que este lunes se reunió con varios representantes del sector para llegar a un acuerdo y que el principal propósito del decreto 538 es alistar el sistema de salud en caso de que se llegue a la fase 4, el peor escenario de contagios.

“La fase crítica o cuarta fase que esperamos no llegar ahí, pero tenemos que prepararnos para la eventualidad. Siempre hemos dicho nuestra política ha sido trabajar en lo que estamos, pero prepararnos para lo peor porque no puede haber una situación más crítica que no estar preparados para el peor de los escenarios”, dijo el ministro Ruiz.

Adicionalmente Ruiz destacó que con este decreto 538 los centros reguladores de urgencia a nivel regional serán los encargados de asignar las camas de las unidades de cuidados intensivos para que se haga de manera equitativa y no dependa de las IPS o las EPS.

La norma también facilita que se implemente la telemedicina. El médico puede diagnosticar y prescribir fórmula médica a través de medio electrónico.

“Nosotros vamos a invertir específicamente en un presupuesto aparte del presupuesto de salud regular de la UPC, 4.7 billones de pesos y en atención exclusiva de pacientes COVID-19 y ese dinero incluye todos los insumos todos los sistemas médicos”, dijo el ministro.