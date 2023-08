Gobierno reservaría hasta 50.000 hectáreas de Chía y 10 municipios de la sabana para producir comida

El Ministerio de Agricultura está planeando la creación de una zona especial para la producción de alimentos en unas 50.000 hectáreas de 11 municipios de la sabana de Bogotá, según documentos de la entidad.

Al interior de esa zona se van a declarar en los próximos meses unas áreas de producción de alimentos que deben ser respetadas por los alcaldes de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. ¿Qué implica la declaratoria? Que en esas áreas la tierra tiene que usarse para producir comida y no para se podrá aprobar la expansión urbana de los municipios.

En otras palabras en esas zonas quedará restringida a la construcción de urbanizaciones, vías, industrias o construcciones de dotación como colegios y hospitales.

El área total a reservar y, que después será delimitada con precisión, es casi la mitad del área total de estos municipios pero no está distribuida uniformemente.

¿Por qué delimitan el área?

Según los documentos del Gobierno, la idea es proteger la cuenca del río Bogotá así que esta no será la única zona a delimitar sino la primera de ellas.

"El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), en uso de sus facultades otorgadas por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, focaliza la Cuenca del Río Bogotá con el propósito de declarar en ella las áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), con miras a detener la pérdida del suelo rural con aptitudes agropecuarias para la producción de alimentos, y aportar así a la garantía del derecho humano a la alimentación y la seguridad alimentaria, no solo de esta cuenca sino del país", dijo la entidad en un documento técnico de análisis.

Esta zona de producción de alimentos de la sabana de Bogotá es la segunda que se creará en el país después de la anunciada hace unas semanas en los municipios de La Guajira.

Las zonas de producción de alimentos y las áreas de producción de alimentos son instrumentos de planeación del territorio que fueron creados en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro y están siendo usados también para promover la reforma agraria.

