Gobierno saliente abre la posibilidad de transmitir reuniones del empalme en vivo

El Gobierno saliente de Gustavo Petro ordenó que todas las reuniones y actividades del proceso de empalme Gobierno Colombia 2026 con el presidente electo Abelardo De La Espriella sean grabadas y abrió la posibilidad de que sean transmitidas a través de plataformas digitales. También se exigirá que todas las reuniones sean registradas en actas firmadas por los participantes.

Las instrucciones están contenidas en una directiva presidencial firmada por el ministro de Hacienda en funciones delegatarias, Germán Ávila, que reglamenta un proceso que arrancará este jueves a las 10 de la mañana.

Una de las primeras tareas será establecer un cronograma de trabajo para las próximas semanas. El proceso tendrá que estar completamente cerrado el 6 de agosto, un día antes del inicio del nuevo Gobierno.

El empalme arranca en medio de la tensión entre ambos gobiernos, de corrientes políticas opuestas, y con el Gobierno entrante advirtiendo que el objetivo del proceso será develar la 'corrupción' y el estado en el que se recibe al país.



El Gobierno saliente exigirá listados de los miembros de comités y subcomités autorizados por De La Espriella para permitir la entrada a las entidades públicas, asistir a las reuniones y recibir información. Esta podría llegar a ser una tarea monumental debido a que el equipo de empalme del Gobierno entrante hoy está integrado por más de 1.000 personas que han asistido a las reuniones presenciales o virtuales lideradas por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

El Comité de Empalme estará liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Nhora Yhanet Mondragón, y la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Molina. A su vez, los ministros o ministras liderarán los subcomités sectoriales que les asignen.