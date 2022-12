Gobierno y ELN aplazan para el viernes reunión formal para instalar diálogos

El Gobierno y el ELN aplazaron para el viernes la reunión conjunta en Ecuador que busca fijar una fecha para la instalación de la mesa pública de negociaciones de paz, luego de que fuera postergada a fines de octubre por solicitud del grupo guerrillero.



"No han acabado de llegar las delegaciones. Entonces se convino que el jueves cada delegación trabajaría por separado para trabajo preparatorio, y el viernes ya llegados todos empieza reunión conjunta", dijo a AFP el jefe negociador del gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo.



El funcionario indicó que el jueves, día en que estaba prevista el encuentro entre las partes, llegarán a Quito dos de los delegados del Gobierno de Juan Manuel Santos para negociar con los insurgentes, aunque no detalló si la comitiva de la guerrilla ya estaba completa.



Más temprano, Restrepo había escrito en su cuenta en Twitter que ambas delegaciones estaban "en trabajos preparatorios para la reunión conjunta".



"No hay nada extraordinario. Todo marchará sin problema", dijo por otro lado a AFP una fuente del Gobierno.



En otro tuit reciente, Restrepo advirtió de que "la iniciación de conversaciones formales sigue supeditada a liberación de Odín Sánchez".



Además de Restrepo, la comisión del Gobierno está formada por la exministra Luz Helena Sarmiento, el general retirado Eduardo Herrera Berbel, el psiquiatra Alberto Fergusson, la periodista María Alejandra Villamizar y Jaime Avendaño, experto en temas de convivencia y reinserción.