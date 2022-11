Gobierno y ELN reinician formalmente diálogos en Cuba

En el salón de protocolo El Laguito, en La Habana-Cuba, el garante de ese país en los diálogos de paz, Iván Mora, dio por instalado el quinto ciclo de conversaciones entre el gobierno y el ELN.

Ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de buscar un cese al fuego bilateral más robusto que el anterior y lo más pronto posible.

Publicidad

“Buscamos que el cese al fuego permita no solamente llegar a las elecciones que se van a realizar próximamente en Colombia, en absoluta paz, sino que también eso implique que en Colombia vivamos en una sociedad donde no haya más secuestros, más extorsiones, que no haya más reclutamiento de niños, ataques a la infraestructura”, dijo Gustavo Bell, jefe de la delegación del Gobierno.

Pablo Beltrán, jefe de le delegación del ELN, reiteró que ese guerrilla tiene toda la voluntad de negociar un acuerdo de paz pero advirtió que “no hay muchas certezas si lo que les espera es un genocidio”, citando lo que ha ocurrido con opositores.

“Las dificultades no van a hacer que este proceso se detenga. Este proceso tiene dos grandes objetivos: sacar la violencia de la política, que somos dos partes entonces cada parte tiene que hacer un esfuerzo para que eso ocurra, pero también es propiciar unas transformaciones en Colombia”, señaló.

En este ciclo se buscará una metodología que permita la participación de la sociedad.

Publicidad

Santos quiere dejar un acuerdo con el ELN antes de terminar su gobierno

Desde Alemania, horas antes del reinicio del quinto ciclo de diálogos con el ELN, Santos dijo que espera que antes de abandonar la Casa de Nariño, el gobierno y la guerrilla logren dejar al próximo presidente el acuerdo base de la negociación.

Publicidad

“Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para avanzar con el ELN, ojalá podamos negociar un cese el fuego y un acuerdo marco que podamos dejarle al próximo gobierno, eso sería lo ideal y vamos a hacer todos los esfuerzos para lograrlo”.

Vea aquí: Gobierno y ELN reinician diálogos en La Habana

Al ser preguntado específicamente por el acuerdo marco, Santis respondió que se trata de un acuerdo “básico, con los puntos básicos para ir negociando los detalles después”.

Publicidad

Este jueves en La Habana, las partes se volverán a sentar a la mesa para destrabar el cese el fuego bilateral luego de que en enero se vencieran los tres meses de alto el fuego que habían pactado las partes el año pasado.