Golpe a disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila: le quitaron casi nueve toneladas de droga

En una de las operaciones más grandes de los últimos años, el Ejército incautó 8.683 kilos de marihuana y un kilo de cocaína en zona rural del municipio de La Plata, Huila.

El cargamento, que, según las autoridades, pertenecía a la estructura criminal ‘Hernando González Acosta’ del Bloque Central Isaías Pardo, bajo control de alias ‘Iván Mordisco’, fue descubierto en un camión dobletroque abandonado por su conductor al notar los controles militares en la vereda Panorama.

El operativo fue ejecutado por soldados del Batallón de Infantería N.º 26 Cacique Pigoanza y el Grupo Liviano de Caballería N.º 6, en coordinación con la Policía Antinarcóticos. De acuerdo con las investigaciones, la droga provenía del Cauca y tenía como destino países del sur del continente, donde alcanzaría un valor superior a los 11.000 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares), triplicando su precio en comparación con el mercado colombiano.

Golpe a 'Iván Mordisco' Fiscalía General de la Nación

Las autoridades estiman que la incautación representa la eliminación de más de 8 millones de dosis de marihuana, lo que evita su circulación en redes internacionales de microtráfico. Además, este resultado golpea de manera directa las finanzas de las disidencias de las Farc, que utilizan corredores del sur del país para movilizar cargamentos hacia Sudamérica.

El Ejército destacó que esta operación es parte de la ofensiva nacional contra las economías ilegales, enfocada en debilitar el poder financiero de los grupos armados al margen de la ley, al tiempo que protege a las comunidades rurales, que suelen verse afectadas por la presencia del narcotráfico en sus territorios.