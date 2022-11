Gremios hoteleros en Barranquilla lanzan SOS por baja demanda de turistas

Un SOS lanzó el sector hotelero de Barranquilla para pedir que se trabaje más en el impulso del turismo en esta ciudad,

toda vez que en la actualidad, más del 50 % de los hoteles están desocupados y se empieza a generar desempleo.

‘Todos unidos por Barranquilla’, es la propuesta que piden crear los hoteleros para superar la crisis y reactivar el turismo.

De igual forma, los empresarios le solicitan al Distrito de Barranquilla una disminución en las tarifas del predial.

"El departamento tiene de todo, pero no sabemos atraer. Los vendedores de los productos somos los hoteles y no tenemos un guía turístico, lo único que publicamos son promociones como spa por dos noches y eso no es hacer turismo", afirmó Paul Tarud, fundador del Hotel Barranquilla Plaza.