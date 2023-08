Grupo de colombianos en Nueva Zelanda denuncian explotación laboral

En diálogo con Blu Radio, algunos colombianos denunciaron haber sido engañados por una convocatoria que se público en el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, para estudiar en Nueva Zelanda. Según el relato, esta ofrecía la oportunidad de viajar con el propósito de poner en práctica sus habilidades en el campo de la construcción, además que tendrían una jornada laboral entre 30 y 33 horas semanales con un pago que corresponde a un poco más de la media en dicho país.

Jaime Cáceres, una de las víctimas, aseguró que está viviendo un calvario en Nueva Zelanda: "Aquí nos cambiaron las reglas, no querían hacer comprar un vehículo. A mí me asignaron solamente una vez a dos horas de donde yo vivía, pues en transporte público no me daba el tiempo para llegar (...) No me pagaron y me cancelaron el contrario porque les di mi punto de vista. Empezaron a mandarme cartas de amonestación y no me garantizaron las horas que en el contrato decía, nunca me dieron un dólar y sabían que yo no tenía dinero ni para comer ni para pagar arriendo y a ellos no les importó".

Asimismo, Cáceres manifestó que se gastó al menos 30 millones de pesos en este proceso, además se puso en contacto con la empresa, pero hasta ahora no ha tenido respuesta. Él dijo que son un grupo de 25 personas en la misma situación y muchos que tienen familia; además hay denuncias ante el consulado.

“Voy a cumplir cinco meses aquí y no tengo trabajo. Me cuesta entender que en un caso como este, uno está solo, una oficina como el consulado que es con lo que uno cuenta fuera de su país me responda que no pueden ayudarme y me parece aún más increíble que una entidad como el Sena le abra las puertas a gente sin conocer, para que saque nacionales y no les hace un seguimiento. Me ha costado mucho sufrimiento y lágrimas, aquí he llorado como un niño”, manifestó.

Publicidad

La empresa respondió a las acusaciones

Ante esta denuncias, la fundación Abroad Global, la cual hace el primer filtro, contactó a Blu Radio para defenderse y explicar lo sucedido. Patricio Barrera, trustee de dicha entidad, mencionó: "Una de las personas que comenzó este proceso de difamación tuvo varias asignaciones, tuvo cuatro y se presentó a ninguna, hay evidencia, incluso, se le ofreció un auto de la compañía y no aceptó. La persona se retira y tiempo después comienza un proceso de difamación y se pone en contacto con trabajadores de Buildhub para decirles que se sumen a la causa porque ellos pueden obtener una indemnización de $USD 20.000 y obtener una residencia en Nueva Zelanda a través de refugio”.

Según Barrera, hay 180 trabajadores activos en el programa laboral "Construyendo Nueva Zelanda", del cual es uno de los pioneros. En este momento, dice él, hay un total de 180 extranjeros y entre esos es un porcentaje alto de colombianos y latinos. Además, el 91% está trabajando en un sitio asignado y tiene un sitio de trabajo estable por largo plazo, que, según Patricio, ese 91 % están muy contentos, dan cartas de apoyo, hacen testimonios y que el otro 9 % no está trabajando, pero que de igual forma reciben un salario pactado en el contrato laboral, este salario equivale a 33 horas semanales.

Buildhub tuvo una acreditación con inmigración por la cual obtuvieron 250 cupos desde el extranjero para Nueva Zelanda y que, en Colombia, según Barrera, se acercaron al Sena ofreciendo la posición de construcción para realizar tareas como carpintero y demás.

Publicidad

“Nosotros hemos revisado todos los procesos con un bufete de abogados que tenemos, estamos viendo toda la parte laboral porque se nos está acusando y se nos está difamando por explotación laboral y hemos revisado todas nuestras políticas y procedimientos internos, los procesos que nosotros hicimos están basados en las normas internacionales ISO", manifestó.

Por último, Barrea aseguró que lo más terrible de todo es que esta situación ya escaló a otro nivel con la Policía; además, afirmó que se están asesorando por abogados migratorios y por abogados de derechos laborales: "Nos estamos acercando a todas las autoridades para que nos escuchen y poder evidenciar todo lo que tenemos”.

Le puede interesar