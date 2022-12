Grupo de taxistas en Bogotá no entrará en paro; en Cali habrá protestas

Un grupo de taxistas de Bogotá, liderado por Fredy Contreras, llegó a un acuerdo para no entrar en paro.

El acuerdo se logró luego de que los conductores discutieran en el Coliseo El Campín, en donde se encontraban reunidos durante la madrugada de este lunes.



Según Contreras, se acordó, a las 6:00 de la mañana, a las 12:00 del mediodía y a las 6:00 de la tarde, poner luces estacionarias en señal de protesta, aunque dijo que esto no significa que no habrá plan tortuga.



Se tiene previsto para el próximo 19 de marzo una nueva reunión para entre el Gobierno y los taxistas para tratar temas como el de la seguridad y el transporte informal.



Por su parte, el comandante de la Policía de Tránsito en Bogotá, coronel Manuel Silva, manifestó que desde las horas de la madrugada se están realizando operativos para garantizar la movilidad y seguridad de todos los ciudadanos.



“La Policía Nacional está presente en varios puntos de la capital garantizando la seguridad y la convivencia de todos los usuarios, para que todos los gremios de transporte en Bogotá puedan cumplir con normalidad sus labores”, expresó.



Protesta de taxistas en Cali



Los taxistas en Cali están divididos, mientras el fin de semana algunas asociaciones de propietarios lograron un acuerdo con las autoridades para no paralizar labores, hay un grupo denominado Poder Amarillo, que hace parte de los asalariados en el gremio, que manifestaron que cesarán sus actividades y protestarán en varias partes de la capital vallecaucana.



Aseguran que las asociaciones de propietarios no los representan y no les interesa su situación.