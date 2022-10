“Guerra” de recusaciones enredó debate de JEP en el Senado

El debate de las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz en la Plenaria del Senado quedó estancado, por cuenta de una “guerra de recusaciones”.

El senador Ernesto Macías recusó al senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, por no haberse declarado impedido al inicio del debate, ya que su esposa, Pilar Rueda, trabaja en la Unidad de Investigación de la JEP.

“Usted sabe bien que el cargo que ocupa mi señora esposa en la justicia especial no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos discutiendo y por eso no me he declarado impedido. Usted prefiere el método arbitrario”, respondió Cepeda.

Sin embargo, el uribismo defiende la recusación y pidió que el senador opositor, uno de los principales defensores del acuerdo con las Farc, se aparte del debate de las objeciones.

“El senador Cepeda puede decir lo que quiera de las objeciones, y está en todo su derecho, pero teniendo una esposa que trabaja en la Jurisdicción, me parece que sí estamos ante un caso de impedimento”, cuestionó la senadora Paloma Valencia.

Pero las recusaciones no pararon ahí. Posteriormente, el uribismo recusó al senador Roy Barreras por haber sido negociador en el proceso con las Farc. En consecuencia, Barreras recusó a Álvaro Uribe, por hacer participado de la renegociación del acuerdo tras el plebiscito, y al presidente del Senado por la tutela que interpuso contra la decisión de la Cámara de negar las objeciones.



“Las recusaciones paralizan la discusión de este debate y paralizan la agenda del gobierno Duque. ¿Qué tan oscuro interés hay detrás de estos artículos, que son capaces de sacrificar nada menos que la agenda legislativa”, enfatizó el senador Roy Barreras.



El senador Luis Fernando Velasco y otros congresistas pidieron que se retiraran las recusaciones para avanzar en el debate, pues el estudio en la Comisión de Ética podría retrasar la votación final, sin embargo, los promotores mantuvieron las solicitudes.

Tras una larga discusión, que superó las siete horas, la Plenaria tuvo que levantarse.



“Aquí hay una confusión entre lo que es un impedimento y lo que es una recusación. Personas que estaban impedidas hablaron y actuaron y después les revocaron el impedimento y a otros que no lo tenían los recusaron y en esas acciones por lo menos se violó el reglamento unas 100 veces. Creo que la sesión está viciara y da para que al menos ocho o diez personas pierdan la investidura”, alertó el senador Armando Benedetti.

El Gobierno buscó convencer a los congresistas de los riesgos de una descertificación. La vocería de este tema la tuvo el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien conversó uno a uno con varios senadores explicando la preocupación qué hay por la posibilidad de que narcos se terminen colando en la JEP para evitar la extradición, generando posibles dificultades en la relación bilateral con Estados Unidos.

Por ahora, las mayorías siguen estando en contra y habrá que esperar a que la Comisión de Ética defina las recusaciones para que se dé la votación final.