Guerrilleros de Farc procesados en Justicia y Paz no podrán ser amnistiados

Wilmar Betancourt, ex integrante del grupo guerrillero, quiso ser cobijado con la ley de amnistía, sin embargo, al igual que con varios desmovilizados, no pudo ser beneficiario.

Betancourt, alias ‘Mechenguara’, fue miliciano de la guerrilla de las Farc y perteneció al Bloque Sur de la Columna Móvil Teófilo Forero.

Tras años de pertenecer a este grupo armado, decidió acogerse a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) en el año 2008 en donde fue condenado por más de 9 delitos, entre los que se encuentra homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1820 de 2016, o más conocida como Ley de Amnistía, Betancourt quiso acogerse a dichos beneficios.

Fue el 3 de marzo de este año que a través de una carta el exguerrillero solicitó la libertad condicional argumentando que ya había cumplido con los componentes de Justicia y Paz sobre verdad, justicia y reparación.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, en cabeza del magistrado Álvaro Fernando Moncayo, señaló que en primer lugar hay una coexistencia de sistemas de justicia transicional con un mismo propósito.

"Por ello es preciso recordar que el surgimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no implica que el régimen de justicia transicional prevista en el marco de la Ley 975 de 2005, sea desplazado o pierda su vigencia, pues como tal, en Colombia coexisten dos justicias transicionales cuya finalidad es la terminación del conflicto que ha azotado al país durante décadas y la búsqueda de una paz estable y duradera" asegura el texto.

Frente al artículo 63 de la Ley de Justicia y Paz que se refiere a la 'Ley Futura más favorable' el magistrado resalta que no se puede considerar que un sistema sea más favorable que el otro:

"A lo anterior, ahora debe recordar el Tribunal que un sistema u otro, esto es la JEP y el procedimiento de Justicia y Paz no son más o menos favorables per se, y bajo dicho criterio no reflejaría acertado referirse a que uno u otro resulta ser más o menos favorable a los intereses del procesado" aseguró.

Por otra parte, se argumentó que para ser considerado "amnistiable", Betancourt tuvo que ser miembro activo de las Farc en el momento de la firma del Acuerdo Final de Paz en el Teatro Colón, como lo dispone la Ley 1820 del 2016.

En ese sentido el magistrado resalta que el ex guerrillero se acogió "voluntariamente" a la Ley de Justicia y Paz, por lo que su desmovilización del grupo armado se hizo sin ninguna presión.

"En el caso sometido a estudio, se advierte, que Wilmar Betancourt Perdomo aunque perteneció a las FARC-EP, se desmovilizó individualmente y se acogió a los beneficios de la Ley procesal especial de justicia transicional 975 de 2005, lo que quiere decir que al momento de la suscripción del AFP no hacía parte de la organización Farc”.

Así como es el caso de Wilmar Betancourt, son varios los guerrilleros a los que les ha sido negado dicho beneficio con las mismas argumentaciones, mostrando varios choques entre los dos sistemas de justicia transicional que el gobierno deberá resolver.