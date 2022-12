Guerrilleros de Farc que no tengan condenas podrán votar en el plebiscito

La Registraduría Nacional explicó que los guerrilleros de las Farc que podrán votar en el Plebiscito por la Paz deben cumplir las siguientes condiciones:

-Estar en el censo electoral.

-Tener cédula de ciudadanía y haberla inscrito.

-No contar con condenas penales que los inhabilite para ejercer el derecho al voto.

“Si no tienen identificación definitivamente no están en el censo electoral. Si tienen identificación habría que tener en cuenta si tienen múltiple identificación para definir cuál es realmente su verdadera identidad. Si no tenemos a estos momentos la plena identidad no podrán votar. Muchos de ellos pueden tener inhabilitación de sus derechos políticos por condenas penales, en esa actividad están excluidos del censo electoral y no pueden votar”, explicó el registrador nacional Juan Carlos Galindo.

Explicó que aunque una comisión de la Registraduría está en Cuba tramitando las cédulas de los miembros de las Farc, que se concentrarán en las zonas veredales, estos tampoco podrán votar ya que la inscripción de nuevas identificaciones se cerró el 2 de junio de 2016.

El funcionario agregó que una investigación penal no es una inhabilidad para votar y que se hará un trabajo minucioso para determinar cuáles guerrilleros cumplen todas las condiciones.