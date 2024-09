Gustavo Bolívar defiende baja ejecución en el Gobierno: "Ejecutar en el Estado es difícil"

En medio de críticas por la baja ejecución de algunos programas gubernamentales, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), en una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, defendió la capacidad del Gobierno de ejecutar su presupuesto, aunque admitió que ciertos procesos administrativos son altamente complejos y lentos.

Bolívar, quien ha sido una figura clave dentro del Gobierno de Gustavo Petro, abordó varios temas, explicando las dificultades que enfrenta su entidad y el gobierno en general para ejecutar los recursos disponibles de manera eficiente.

"La ejecución no es solo pagar"

Durante la entrevista, Bolívar aclaró que las críticas sobre la baja ejecución no reflejan del todo la realidad de los procesos dentro de su departamento y el Gobierno.

"Ejecutar es muy difícil", expresó. El funcionario explicó que la ejecución presupuestal no debe medirse únicamente por el dinero que se paga a los contratistas, sino por los compromisos adquiridos y la planificación a futuro.

"Yo tengo un nivel de ejecución del 25%, pero eso no significa que no se esté ejecutando. Todo el presupuesto está comprometido, es decir, ya sabemos en qué se va a gastar y, aunque no esté totalmente pagado, está asegurado que se usará antes de que termine el año", afirmó Bolívar. También indicó que, en comparación con administraciones anteriores, su equipo no libera todos los fondos de una vez para evitar situaciones de corrupción, como los "elefantes blancos", obras que nunca se completan a pesar de haber recibido todo el financiamiento.

Bolívar destacó que, en su gestión, se han implementado medidas más estrictas para garantizar la transparencia en la ejecución de los proyectos.

"Antes se entregaban los 500.000 millones de una vez al contratista, y eso daba lugar a corrupción. Ahora solo entregamos el 30% inicialmente y vamos soltando el dinero conforme avanza la obra", explicó.

Las razones detrás de la lentitud

El director del DPS también se refirió a las dificultades estructurales del Estado, las cuales, según él, son uno de los principales factores que ralentizan la ejecución de proyectos.

"El Estado es muy difícil de mover, un contrato puede tardar hasta cuatro meses en ser aprobado debido a la cantidad de estudios previos, licitaciones y procesos burocráticos", señaló.

Bolívar argumentó que esto no es una excusa, sino una realidad inherente al funcionamiento del sector público, en especial cuando se trata de entidades nuevas o en reconstrucción, como el Ministerio de Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez.

"Crear un ministerio desde cero, contratar al personal adecuado, organizar todo el funcionamiento administrativo, lleva tiempo. Ese es uno de los motivos por los cuales la ejecución en el Ministerio de Igualdad ha sido baja, porque apenas están arrancando", añadió Bolívar, en referencia al bajo porcentaje de ejecución de ese ministerio, que ha sido objeto de fuertes críticas.

Sin embargo, también reconoció que se cometieron errores en la proyección inicial de ejecución: "Tal vez nos equivocamos en el pronóstico, pero es difícil crear algo nuevo y esperar que funcione de inmediato como una entidad que lleva décadas operando".

Críticas a otros ministerios

A pesar de su defensa del DPS y el Ministerio de Igualdad, Bolívar fue cauto al comentar sobre otros ministerios. Ante las críticas que señalan la baja ejecución del Ministerio de Vivienda, Bolívar argumentó que las altas tasas de interés han impactado fuertemente en la construcción y el otorgamiento de créditos, tanto en el sector público como en el privado. "La gente no quiere endeudarse a 30 años con tasas de interés cercanas al 11%, lo que ha frenado los programas de vivienda", subrayó.

También mencionó que uno de los problemas más grandes que enfrentó el Ministerio de Vivienda fue la falta de diseños de proyectos de acueductos en las regiones. "Diseñar un acueducto puede tardar dos o tres años, y nos encontramos con que no había ni un solo diseño cuando llegamos", señaló Bolívar.

Los fondos en fiducias

Un tema recurrente en la conversación fue la existencia de recursos del gobierno que no han sido ejecutados y que, según algunos críticos, permanecen guardados en fiducias. Bolívar explicó que los fondos en fiducias no significan que el dinero esté inactivo.

"Si hay dinero en fiducia es porque ya está comprometido en proyectos, pero debido a la naturaleza de los contratos, el dinero se utiliza en fases a lo largo del tiempo", aclaró. Esta es una estrategia común para asegurar que los recursos no se pierdan al final del año fiscal si no han sido completamente gastados.

Bolívar reconoció que el gobierno enfrenta un gran reto en términos de manejo de deuda. "Estamos pagando una deuda de 112 billones de pesos en promedio anual, lo que representa una carga enorme para el país", afirmó. No obstante, destacó que el gobierno ha manejado la economía con responsabilidad y ha honrado todas las deudas a tiempo.