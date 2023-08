Petro vuelve a hablar de golpe blando por comentario en redes tras marchas por precio de gasolina

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse este martes al supuesto “golpe blando” que estaría orquestando la oposición en su contra. En un mensaje publicado en su cuenta de X, anteriormente Twitter, Petro cuestionó las acusaciones de que el Gobierno ha ordenado un incremento en el precio del ACPM , el combustible diésel, y que ha recibido órdenes del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) para aumentar el precio de la gasolina.

“Este es el tipo de mentiras con que irradian la idea del golpe blando. ¿Cuál alza del ACPM? Se mantiene su precio constante desde que asumí la presidencia. ¿Cuál orden del FMI? Con su directora solo he hablado de la propuesta de cambiar deuda pública por acción climática en todo el mundo. El precio de la gasolina importada es el precio a que se compra si no se hace así, el gasto social disminuye o se quiebra Ecopetrol. Subsidiamos consumidores de gasolina y se disminuye el gasto en salud y educación para la población excluida tradicionalmente en el país. El precio de la gasolina producida en Colombia es igual al precio internacional por una ley de la república de gobiernos pasados cuyos dirigentes hoy invitan a paros. He dado taxativa orden a la agencia nacional de hidrocarburos de no recibir el pago de regalías en especie sino en dinero para evitar robos al país”, escribió Petro.

Este es el tipo de mentiras con que irradian la idea del golpe blando.



¿Cúal alza del ACPM?



Se matiene su precio constante desde que asumi la presidencia.



¿Cúal orden del FMI? con su directora solo he hablado de la propuesta de cambiar deuda pública por acción climática en… https://t.co/LayV1ciq2E — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2023

Esta no es la primera vez que Petro habla de “golpe blando”. El pasado 29 de mayo, el mandatario afirmó que por medio de órdenes administrativas se había transformado la participación del partido Pacto Histórico en el Congreso de la República.

“A propósito ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, señaló Petro.

Publicidad

Le puede interesar: