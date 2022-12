Había orden de captura para Ledezma, no vulneraron derechos: defensor del Pueblo

El defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que como entidad pública velarán por los derechos del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, “así como los de cualquier ciudadano”.



Según el defensor venezolano, en contra del alcalde Ledezma sí había una orden de captura, por lo que no se violaron sus derechos durante el procedimiento.



“La consultora jurídica pudo observar en el expediente que había una orden de captura en contra de Ledezma, incluso teníamos el nombre del juez, estamos interesados en ese caso como en cualquier otro que tenga relación directa o indirectamente con nuestra institución”, manifestó.



Por otro lado, Tarek William Saab prometió que ya se puso en contacto con el juez del caso, para asegurarse de que se le respeten sus derechos después de ser capturado.



“El día de la detención del alcalde Antonio Ledezma iniciamos contacto con juez del caso (…) No somos una instancia judicial para dictaminar pero sí estaremos atentos a que sus derechos humanos, sus derechos civiles, su acceso a la defensa y su derecho a la justicia sean garantizados", comentó.



“Estamos, como lo he demostrado, actuando en favor de los venezolanos y venezolanas”, agregó Saab.



Finalmente, dijo que a los estudiantes opositores que se encuentran presos, se les están respetando sus derechos, desmintiendo que estén en una pequeña celda ubicada a decenas de metros bajo tierra, como lo han denunciado los opositores.



Puso el ejemplo del estudiante Lorent Saleh, al parecer vinculado a exparamilitares. “Se les encontró videos en donde llamaban a bombardear objetivos en Caracas, a matar más de 40 personas, a organizar actos callejeros, esos ciudadanos son los que están detenidos en el Sebin donde están en una habitación con su baño, con un área común que es un comedor, con acceso dos días a la semana a visitas”.