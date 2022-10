Habitantes de Cabrera no aprobaron proyectos hidroeléctricos en Sumapaz

Los habitantes del municipio de Cabrera en Cundinamarca decidieron no aprobar proyectos mineros e hidroeléctricos en esa zona del país con 1.465 votos por el No, sobrepasando el umbral que era 1.150 sufragios.



Asimismo, hubo 23 votos por el sí, 13 no marcados y 5 nulos, producto de una jornada en la cual predominaron los principios de democracia y transparencia.



"Toda nuestra gratitud con la Alcaldía de Cabrera, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Policía y el Ejército, así como de los organismos de socorro, quienes permitieron junto a nuestra Secretaría de Gobierno, un proceso con todas las condiciones de seguridad", expresó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.



Rey destacó el compromiso de la comunidad durante la jornada de consulta popular y afirmó que "desde la Gobernación de Cundinamarca, celebramos el buen desarrollo de la jornada y la apuesta por garantizar la consulta popular, siendo está además, la primera en la historia de Cabrera".



Escuche en este audio más información:





-En delicado estado de salud permanece uno de los cinco heridos que dejo el choque de un vehículo y un camión en carreteras del Quindío. Al parecer la colisión se produjo por exceso de velocidad.



-El hijo de una reconocida líder de víctimas del conflicto en el Huila fue asesinado este domingo en Neiva.



-En la vía Pasto - Tumaco continúa la presencia de por lo menos Mil 500 campesinos cocaleros que se oponen al proceso de erradicación que se presenta en la zona, si bien la vía está abierta en un carril, los manifestantes continúan en la zona.



-El candidato de Donald Trump a secretario de la Armada de EE.UU. renuncia a ocupar el cargo.



-El grupo yihadista Abu Sayyaf decapitó al rehén alemán Jurgen Kantner, de 70 años, después de expirar el plazo dado por los terroristas para negociar la puesta en libertad del secuestrado, informó la policía filipina



-Tres personas murieron y otras 19 se encuentran desaparecidas en varias regiones del centro y el norte de Chile por un fuerte temporal que provocó aluviones y el desbordamiento de ríos, informaron hoy las autoridades.