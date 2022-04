En Magüí Payan el miedo tiene acorralados a sus habitantes y campesinos. Ellos no salen de noche por temor a quedar en medio de los fuertes combates que desde hace una semana libran guerrilleros de las Farc de las columnas móviles Franco Benavidez, Alan Rodríguez y grupos de paramilitares del Clan del Golfo.

Los habitantes salen solo a lo necesario. El miedo a ser estigmatizados de pertenecer a uno u otro grupo se ha vuelto rutina de más de 7.000 habitantes del casco urbano de esta población del pie de monte costero nariñense.

A pesar de las múltiples denuncias que ha hecho la comunidad sobre una supuesta alianza entre algunos integrantes del Ejército y actores armados ilegales que se encuentran en la zona rural, nada se ha hecho para impedir que estas personas sigan intimidando a los habitantes, así lo dijo una madre de familia, quien pidió no se revelar su identidad.

Ellos, según la ama de casa, supuestamente se intercambian uniformes y muchas veces los dejan pasar como si no ocurriera nada. Ella citó como ejemplo lo que está sucediendo en las veredas El Playón, Las Brisas, El Estero, Bocas de Magüí, donde los campesinos aseguran que habrían visto como Ejército, Armada Nacional y grupos de familiares, están patrullando juntos e intimidando a la comunidad, a la cual señalan de ser guerrilleros y todas estas gentes visten camuflados de las fuerzas militares y usan botas de caucho.

"No descartamos una gigantesca movilización para exigir que nos respeten que el Ejército diga porque está andando de la mano con esta gente", insistió la líder social.

Alejandro Quiñonez, alcalde de esta población, describe la situación que vive su comunidad como "crítica" y asegura que él y los más de 25.000 habitantes, tanto de la zona rural como urbana, están secuestrados porque no se pueden mover entre veredas ni se puede realizar labores de campo, ni mucho menos la pesca, por la intensidad de los combates.

"El gobierno este ciego, sordo y mudo ante esta problemática que hoy estamos viviendo en Magui y solo se ha dedicado a enviar operativos militares poniendo en riesgo la vida de los campesinos", dijo el mandatario local.

"No es posible que seis años después de la firma de un acuerdo de paz con las extintas Farc, en Magui Payan no tengamos un solo día de tranquilidad por culpa de la disputa territorial entre grupos armados ilegales y el gobierno no haya formulado un solo proyecto productivo para la región y, en cambio, cada día incrementa las acciones militares que ni siquiera son consultadas con los mandatarios municipales", aseveró.

"La gente tiene pavor de salir, los que lo hacen es porque van a trabajar, pero apenas llega la noche la comunidad vuelve a sus casas, pero después de las 6:00 ya no encuentra a nadie en las calles porque no hay ninguna seguridad", relató el burgomaestre.

Asimismo, manifestó que desde que comenzó su administración lo siguen culpando de militarizar la región y de tener nexos con los paramilitares, lo que es totalmente "falso".

"Los generales del Ejército saben cuál es mi posición y lo he denunciado públicamente, que si existe o no alguna complicidad de la fuerza pública con grupos al margen de la ley que se investigue “caiga quien caiga”, pero no me pueden seguir indilgando esas cosas de la cuales no soy responsable", agrego Quiñonez.

Por otro lado, pidió la mediación de la comunidad internacional para que en terreno verifiquen la situación que está sucediendo en Magüí y que tiene hoy aterrorizados a sus habitantes

"Aquí también impera la ley del silencio, nadie quiere hablar de lo que pasa en este territorio", según el personero municipal Ramiro Angulo.

"La situación es muy difícil,, para garantizar la defensa de los derechos humanos es muy complicado porque la comunidad no se atreve a denunciar por simple temor a las represarías", explicó el funcionario público.

Por su parte, un líder social, que pidió el anonimato, indicó que la incertidumbre es total.

"Nadie sabe que puede pasar, porque la comunidad solo quiere vivir en paz", aseguró el líder social, quien dijo que que ellos no están rechazando la presencia de la fuerza pública, sino que solo quieren que se aclaren los rumores que hay sobre la protección a personas que están en grupos armados ilegales.

