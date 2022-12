Hablar de milicias urbanas de Farc es una provocación: Pastor Alape a procurador

Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor Alape, negociador de las Farc en los diálogos con el Gobierno, negó la existencia de milicias urbanas e invitó a construir paz en las ciudades, tras su visita el fin de semana al país para apoyar el proyecto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.



"Podrán existir otros grupos de violencia urbana en las ciudades fundamentales de Colombia, pero no son de las Farc", afirmó ‘Alape’ durante una visita al caserío Pueblo Nuevo, en el departamento de Antioquia, donde se puso en marcha el mencionado proyecto.



El líder guerrillero calificó de "provocadoras" las aseveraciones del procurador colombiano, Alejandro Ordóñez, quien aseguró que el propio Gobierno calcula en cerca de 8.000 los milicianos de las Farc y denunció que no se desmovilizarán.



"Eso está en la imaginación del procurador. Hablar de milicias urbanas son actitudes provocadoras", declaró ‘Alape’, quien indicó que este tipo de declaraciones contra el proceso de paz las entregan "los que están llorando porque la guerra está herida y de muerte; están pataleando".



El jefe guerrillero agregó que "el país está sintonizado con la paz" y que la guerrilla de las Farc está "completamente comprometida" con ese propósito.



‘Alape’ dijo también que "hay que entrar a construir paz en las ciudades como el caso de Medellín, donde hay muchos desplazados "que tienen que percibir que hay paz en los campos" para que se dé su regreso.



El líder insurgente desvirtuó que existan dos frentes de las Farc que no se desmovilizarán cuando se firme la paz con el Gobierno.



"No hay ningún frente guerrillero que haya dicho que no se va a acoger. Habla un grupo de personas que se marginaron de las Farc en el primer frente. No hay ningún grupo más", aseguró.



Asimismo, manifestó que es "bastante preocupante" para las Farc que no se realicen negociaciones con otros grupos armados y afirmó que "la paz sin el ELN no es completa".



Entretanto, no ve con buenos ojos poner al 20 de julio como fecha límite para firmar la paz pues considera que los plazos "son fatales en este proceso" y señaló que el país debe tener claro que existe toda la disposición para hacer la paz. EFE