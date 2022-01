Habló la hija del ‘Rey de los sumergibles’, alias ‘Cachano’

Gabriela Moreno, hija de Óscar Moreno Ricardo, a quienes las autoridades denominaron como el ‘Rey de los sumergibles’, alias ‘Cachano’, habló con BLU Radio sobre lo que ellos llaman un falso positivo judicial. La razón para que capturaran a su padre, según ella y la defensa de su padre, el abogado Óscar Santamaría, es porque el verdadero ‘Rey de los sumergibles’ tiene el mismo apodo: alias ‘Cachano’. Sin embargo, dicen ellos, el real no es el de Acandí, Chocó, si no de Tumaco, Nariño.

De acuerdo con la Fiscalía, Moreno Ricardo comenzó su actuar criminal en 2005 como piloto de lanchas rápidas, en las que se sacaba la droga. Ahí, al parecer, obtuvo contactos con carteles mexicanos y grupos armados ilegales en Colombia, y asumió la logística y transporte marítimo de los cargamentos de cocaína al exterior.

Sin embargo, según la justicia, hace cinco años pasó de ser un simple piloto al ‘Rey de los sumergibles’, vinculándose, supuestamente, a la construcción de semisumergibles, en los que logró mover, según la Corte del Distrito Oriental de Texas, hasta cinco toneladas de clorhidrato de cocaína hacia países de Centroamérica y Estados Unidos. Para su hija, Gabriela Moreno, eso no es solo falso, sino incoherente, porque su padre se dedica hace 10 años a la ganadería y gracias a préstamos en bancos pasó de tener unas cuantas cabezas de ganado a cerca de 1000.

“Las ha comprado con préstamos que ha hecho en el banco, mi papá tiene historial en el banco desde el 2012. Luego con los prestamos continuó comprando sus vaquitas y sus finquitas. Ojalá fuéramos una familia superadinerada como lo dicen en las noticias. Somos una familia normal, acomodada, como se dice hoy en día, que ni vive bien ni vive mal”, dijo Gabriela Moreno.

Moreno, además, aseguró que la captura de su padre se debe a un error judicial. Dijo que a su padre lo confundieron por su apodo ‘Cachano’, el mismo que tendría el verdadero ‘rey de los sumergibles’ que, según las investigaciones de su defensa, Óscar Santamaría, es oriundo de Tumaco, Nariño, región que no frecuenta Óscar Moreno Ricardo.

“Entendemos que por un apodo pueden haber creído que mi papá era quien ellos buscaban, pero no. Considero que lo confundieron por un apodo. Le pongo un ejemplo, usted tiene alguien que le dicen 'chinito' y usted le habla a alguien del 'chinito', pero ese alguien conoce a otro 'chinito', pero quizás del Chocó, ah no que el chinito trabaja por el Chocó, usted cree que hablan del mismo chinito, pero no. Según la primera noticia del 2020 hablan de Cali y de Nairño, que tiene sus propiedades en Cali y Nariño, de verdad no creo que alguien de Acandí, chocó, haya conocido un semisumergible. Todas las noticias hablan del pacífico, Acandí no es pacífico, a mi papá solo lo vinculan por tener el mismo apodo y vivir en Acandí que, para las autoridades, era una de las rutas que utilizaban el verdadero señor que ellos buscan”, relató Gabriela.

Por eso, dice ella, la comunidad de Acandí, Chocó, ha salido a movilizarse después de la captura de su padre pidiendo su libertad. Asegura que seguirán manifestándose y buscando interponer recursos para frenar la extradición de su padre porque, enfatiza, es inocente y es víctima de un error judicial.

Pronunciamiento de la Fiscalía

Blu Radio consultó a la Fiscalía quienes ratifican el procedimiento de captura. Dice el ente acusador que la residencia, características físicas, entre otros, coinciden a los datos plasmados en la solicitud de extradición de los Estados Unidos.

“Respecto a la situación judicial del señor Óscar Moreno Ricardo, alias Cachano o El Viejo, a quien se le ha denominado como el ‘rey de los semisumergibles’, hay que precisar que fue emitida por la Fiscalía General de la Nación una orden de captura en su contra, en atención a una solicitud recibida por una Corte Distrital de Estados Unidos para el distrito oriental de Texas, que lo requiere por cargos relacionados con narcotráfico. La captura la materializaron investigadores del CTI y unidades de la Policía Nacional, en Medellín. Los datos (cédula, lugar de residencia, ocupación, etc.) y características físicas de esta persona corresponden y coinciden a los plasmados por la justicia de Estados Unidos en la petición de extradición”, dice el ente acusador.

Finalmente, explicaron que través del Ministerio de Relaciones Exteriores fue comunicada la presente captura a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, para que adelante los trámites de ley y que, en ese sentido, cualquier manifestación hecha por la defensa del Moreno Ricardo, el abogado Santamaría, debe ser discutida en las instancias competentes para dar trámite legal a la solicitud de extradición. Además, enfatizan en que, en lo que respecta a su posible responsabilidad en actividades de narcotráfico, debe ser debatida ante la justicia de Estados Unidos, país que presentó un requerimiento formal.

Escuche la noticia en Meridiano BLU: