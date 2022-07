Habrá compromiso real con la paz, no uno aparente: Luis Ernesto Vargas, embajador designado ante OEA

El presidente electo, Gustavo Petro , designó al expresidente de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas como nuevo embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Vargas reemplazará al actual embajador, Alejandro Ordóñez.

El embajador designado habló de sus retos frente al cargo e hizo duras críticas al gobierno actual en lo referente a la implementación del acuerdo de paz.

Publicidad

“La idea es transmitir desde la embajada una nueva caracterización del Estado Colombiano, la del compromiso absoluto con La Paz, no es un compromiso aparente, sino real con la paz”, dijo.

Sobre Alejandro Ordóñez aseguró que representan orillas absolutamente distintas de pensamiento en materia de derechos humanos y paz. Además, agregó que son muy diferentes en posturas frente a eutanasia, aborto y derechos de la comunidad LGBTI.

“Realmente el compromiso no era el que se necesitaba frente a los acuerdos logrados en La Habana. No creo que hayan tenido el compromiso con la materialización, cumplimiento y ejecución en prácticamente ninguno de los puntos. El primer punto del tema de tierras está totalmente olvidado, no se le prestó atención”, sostuvo Vargas sobre el desempeño del gobierno frente al acuerdo de paz.

Le puede interesar: escuche el podcast Fragmentos: