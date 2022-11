Habrá expropiaciones cuando se identifiquen terrenos improductivos: Gobierno

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, confirmó en la ley de tierras que se espera tramitar ante el Congreso, habrá expropiación judicial para lotes de "engorde", es decir aquellas propiedades que no tengan ningún proyecto productivo y por el contrario se conserven para elevar su precio.



"Quienes tengan esas tierras sin ningún tipo de producción, sin hacer absolutamente nada y pasan los años y los años y en esas tierras no pasa nada, se quiere intervenir porque no vamos a seguir permitiendo que no ocurra nada en la tierra en Colombia", señaló.



Incluso preciso que la figura en la actualidad existe. "No es nada nuevo, lo que vamos es a aplicarlo pero a través de jueces porque nos dimos cuenta que a través de actos administrativos, se generaba inseguridad jurídica para lo empresariarios".



Iragorri explicó que los dueños de esos terrenos tendrían un plazo de seis meses para ponerlos a producir y la oportunidad de quedarse con estos lotes, que en ocasiones son baldíos.



"Vimos que no le daban ningún aviso al propietario y nos parece que el propietario tiene derecho a defenderse y tener la oportunidad de incrementar la productividad en su terreno", señaló.



El ministro reiteró que el proyecto no pretende violar las normas de la propiedad privada, sino hacer una distribución ordenada de la tierra para beneficiar a unas 800 familias campesinas.



"Lo que vamos a hacer es llenar de propietarios aquellos terrenos baldíos que están ocupando sin productividad o quienes tienen posición de un predio y no han podido legalizar ya que el 70% de la tienda en Colombia no tiene escrituras y eso ha generado una gran iniquidad", reveló.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El Consejo de Estado ordenó indemnizar a una monja que fue condenada injustamente por un homicidio.

-El Tribunal Superior de Bogotá tumbó el preacuerdo entre la Fiscalía y Abel Caballero, un ex presidente de Fidupetrol vinculado al escándalo de sobornos de la Corte Constitucional.

-Estudiantes de varios colegios en La Guajira salieron a las calles de Riohacha para rechazar el juego de la Ballena Azul que le habría cobrado la vida a varios jóvenes en el país.

-En Ocaña, unidades del Ejército y la Policía extreman medidas para evitar que más de sus hombres pierdan la vida en emboscadas o atentados terroristas por parte de grupos como el ELN y el EPL.

-Familiares del preso político Yon Goicochea denunciaron que se ha venido empeorando su situación en prisión, a pesar de que ya le fue expedida su boleta de excarcelación.

-En el ciclismo el colombiano Edwin Ávila fue quinto en la primera etapa del Tour de Azerbaiyán.

-Las autoridades analizan las primeras hipótesis en torno a las causas del accidente del avión militar que dejó 8 personas muertas.

-A partir de este miércoles la Policía en Soacha empezará a utilizar cámaras en los uniformes para grabar todos los procedimientos.