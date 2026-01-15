En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Rebelión de las regiones: gobernadores en contra de la emergencia económica del Gobierno

Rebelión de las regiones: gobernadores en contra de la emergencia económica del Gobierno

La propuesta sería acogida inicialmente por 17 gobernadores quienes presentarán tutelas, oficios a la Corte Constitucional y no aplicarán los nuevos impuestos decretados por el Gobierno, especialmente en materia de licores.

gobernadores.jpg
Gobernadores, Andrés Julián Rendón y Dilian Francisca Toro.
Fotos: Gobernación de Antioquia y Valle del Cauca.
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad