Habría más de un millón de exiliados en el exterior por el conflicto armado: Defensoría

La Defensoría del Pueblo asegura que no existe una cifra consolidada de exiliados colombianos en el exterior por casusa del conflicto armado que se ha desarrollado a lo largo de más de 50 años.



“Los datos de las víctimas en el exterior, realmente, no son exactos. Nosotros advertimos que puede ser un millón de personas que huyeron por la violencia. Acnur nos habla de 400 mil y en el registro de la Unidad de Víctimas son más de 10 mil eso denota una gran dificultad de políticas para las víctimas en el exterior”, sostuvo el defensor delegado para las víctimas, Gabriel Bustamante.



Sin embargo, la preocupación que tiene el organismo humanitario es que los países en donde hay más de un millón de exiliados se va a tomar la decisión de quitarles el estatus de refugio o protección.



“Estamos hablando de una gran cantidad de colombianos en el exterior víctimas. Muchos de ellos, por el proceso de paz, en varios países no les van a mantener el estatus o protección. Se nos viene una gran cantidad y masiva de víctimas en el exterior para lo cual el Estado colombiano no está preparado”, sostuvo.