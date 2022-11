Hacer trizas acuerdo de paz destruiría confianza de otros Gobiernos: Jaramillo

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dijo que, si se hace trizas el acuerdo de paz, como lo advierte el uribismo, se darían señas de que Colombia es un Estado que hace trampa y en el cual no se puede confiar.



“Hacer trizas los acuerdos como propone el Centro Democrático reconoce un Estado que hace trampa y no cumple, destruye la capacidad de confianza de futuros Gobiernos”, dijo Jaramillo.



“Ese tipo de violencia verbal cierra espacios de deliberación democrática, ínsita a una respuesta violenta, radical y emocional, no hay espacios para el argumento”, agregó el alto comisionado de paz.





Escuche en este audio más información sobre:



-En el segundo día de protestas en el Chocó, se reportan disturbios en Juradó, donde asistentes a las marchas destruyeron las instalaciones de Electripacifico, manifestando su inconformidad por la mala prestación en el servicio de energía eléctrica y las altas tarifas.



-La Fiscalía llamó a imputación de cargos al exgobernador de Chocó, Efrén Palacios Serna, por cuatro delitos. Irregularidades en contratación por 1.950 millones de pesos.



-Se conocieron detalles sobre la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno, por la demanda del empresario Víctor Maldonado, uno de los implicados en el escándalo del Fondo Premium de Interbolsa.



-No baja la marea en Washington por el escándalo del despido del director del FBI, James Comey quien investigaba posibles vínculos entre allegados a Donald Trump y Rusia.



-Ya están definidos siete de los ocho tenistas que jugarán los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.