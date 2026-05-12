Hallan cargamento de hachís en bus en Huila: droga iba oculta rumbo a Brasil

Un control realizado en vías del Huila por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, de la Novena Brigada, permitió descubrir una presunta red de narcotráfico internacional tras el hallazgo de un cargamento de hachís que era transportado en un bus de servicio público.

Durante la inspección al automotor, los soldados hallaron 138 kilogramos de hachís, una forma altamente concentrada de marihuana y poco común en las incautaciones registradas en la región. Según las autoridades, el cargamento iba oculto entre baterías de vehículos para dificultar su detección en los controles de carretera.

“El Batallón de Infantería Magdalena, mediante tareas ofensivas en un puesto de control, logró la captura de un sujeto que transportaba 138 kilogramos de marihuana de alta pureza. Este cargamento, que contenía sustancia líquida y sólida, pretendía ser mimetizado en baterías de vehículo y era transportado en un bus de servicio intermunicipal”, indicó el coronel Jhon Carlos Agudelo, comandante encargado de la Novena Brigada.

De acuerdo con información de inteligencia, la denominada “ruta del hachís” inicia con el envío aéreo del estupefaciente desde California, Estados Unidos, hacia Cali. Posteriormente, la droga es trasladada al Putumayo, con destino final Brasil.



“Este cargamento tenía una connotación especial, ya que, según las primeras indagaciones, provenía de California, Estados Unidos, y su destino final era Brasil. Asimismo, por su alta pureza, tendría un valor comercial superior a los 500 millones de pesos”, señaló el comandante (e) de la Novena Brigada.

El cargamento presuntamente pertenecería a la comisión de finanzas Óscar Mondragón, del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Teófilo Forero Castro, de la Segunda Marquetalia.

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Con esta acción operacional se propina una afectación estratégica a las finanzas criminales de esta estructura, evitando la circulación de sustancias ilícitas y debilitando sus capacidades logísticas para el tráfico transnacional de alucinógenos. El impacto económico para la organización ilegal superaría los 500 millones de pesos.

En el operativo también fue incautado un teléfono celular, elemento que será fundamental en el proceso investigativo que adelantan las autoridades competentes.