Hasta el 15 de marzo: así es la conversación nacional que propone Iván Duque

La conversación nacional arrancó este domingo con la reunión del mandatario con los 1.101 alcaldes y 32 gobernadores electos y se extenderá hasta el 15 de marzo.

Tendrá encuentros con varios sectores a partir de un bloque de temas y una plataforma digital para sistematizar las demandas de los distintos sectores.

Esta es la respuesta del presidente Iván Duque y su gobierno a las movilizaciones que se han realizado desde el 21 de noviembre en Colombia.

Cronograma y temas de la conversación nacional

El ejercicio incluirá una plataforma digital para sistematizar los aportes de quienes participen en los encuentros en las regiones.

Martes 26 de noviembre: Crecimiento con equidad.

Miércoles 27: Educación.

Jueves 28: Transparencia y lucha contra la corrupción.

Otros temas en la agenda serán la paz con legalidad, medioambiente y fortalecimiento de las instituciones.

¿Con quién es la conversación nacional?

Según el Gobierno, se espera la participación de los estudiantes, la academia, las juntas de acción comunal, los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos, los sindicatos, las iglesias, los líderes sociales, los trabajadores, los empresarios, los emprendedores y los sectores sociales del país.

“La conversación que nosotros queremos abrir es una conversación absolutamente plural: para los que marcharon, para los que no marcharon, para la mayoría silenciosa, para los que votaron por ustedes y para los que no votaron por ustedes, para los que votaron por mí, para los que no votaron por mí", señaló el presidente de la República, Iván Duque.

El ejercicio será liderado por el director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Diego Molano.

Estos fueron los alcaldes que estuvieron en reunión con el presidente Duque en la Casa de Nariño.

Claudia Nayibe López Hernandez Bogotá D.C.- Alianza Verde

José Manuel Ríos Morales - Armenia - Movimiento Alternativo Indígena y Social

William Jorge Dau Chamatt - Cartagena de Indias - Movimiento Ciudadano

Luis Antonio Ruiz Cicery - Florencia - Partido Verde

Andrés Fabián Hurtado Barrera - Ibagué - Partido Conservador

Pablo William Acosta Yuvabe - Inírida - Coalición de AICO y Cambio Radical

Jorge Luis Mendoza Muñoz - Leticia - Partido Liberal

Carlos Mario Marín Correa - Manizales - Partido Verde

Daniel Quintero Calle - Medellín - Movimiento Ciudadano

Carlos Enrique Penagos Celis - Mitú - Partido Social de Unidad Nacional

Jhon Jairo Imbachi López - Mocoa - Aico Renacientes

Carlos Alberto Ordosgotia - Sanín Montería - Partido Conservador

Gorky Muñoz Calderón - Neiva - Cambio Radical

Carlos Alberto Maya López - Pereira - Partido Liberal

Juan Carlos López Castrillón - Popayán - Colombia Renaciente

Martín Emilio Sánchez Valencia - Quibdó - Partido Conservador

Jose Ramiro Bermúdez Cotes - Riohacha - Centro Democrático

Vicente German Chamorro De La Rosa - San Juan de Pasto - Coalición

Virna Lizi Johnson Salcedo - Santa Marta - Movimiento Ciudadano

Jorge Iván Ospina Gómez - Santiago de Cali - Partido Verde

Andrés Eduardo Gómez Martínez - Sincelejo - Coalición Todos por Sincelejo

Mello Castro González - Valledupar - Partido Social de Unidad Nacional

Juan Felipe Harman Ortiz - Villavicencio - Coalición Somos Alternativa

Luis Eduardo Castro - Yopal - Alianza Social Independiente

