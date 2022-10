Hasta la familia se recordaron: fuerte encontrón entre Paloma Valencia y Wilson Arias en el Senado

En medio de la discusión en el Senado de la reforma política, que está en su segundo debate, se presentó un fuerte encontrón entre el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, y Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Y es que Valencia señaló al Pacto Histórico de gastarse 20.000 millones de pesos en la campaña y de ser la coalición que más dinero gasto. Incluso, en su cuenta de Twitter, adjunto un cuadro con las cifras que gastó cada partido en las elecciones legislativas.

El senador Wilson Arias está disgustado porque hablan como si hubieran sido elegidos sin recursos y les recuerdo que los senadores del pacto histórico fueron los más caros: gastaron más de 20 mil millones de pesos en la campaña. pic.twitter.com/NEqw1tt426 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 11, 2022

Publicidad

Esto llevó a que Arias le respondiera y arremetiera contra la senadora por ser nieta del expresidente Guillermo León Valencia.

“Yo, doctora Paloma, no soy nieto de expresidente y horadamente vengo aquí y casi sin recursos”, dijo el senador Arias durante la discusión en el Senado.

Pero ahí no terminó la discusión, pues Valencia le contestó la mención de su abuelo y reiteró que se siente orgullosa de ser la nieta del expresidente.

“Tengo que decirle al senador que dice que tengo que sentirme avergonzada de mi familia. A mucho honor soy nieta del expresidente Valencia”, manifestó en el debate, y en Twitter añadió: “Al senador Wilson Arias que me insulta insultando a mi familia: 1. No conozco sus abuelos, pero no los usaría para maltratarlo. 2. Mi familia a mucho honor ha servido bien a este país. Los cargos que han tenido los tuvieron por el voto de los colombianos, sin corrupción”.

Al senador Wilson Arias que me insulta insultando a mi familia

1. No conozco sus abuelos, pero no los usaría para maltratarlo.

2. Mi familia a mucho honor ha servido bien a este país. Los cargos que han tenido los tuvieron por el voto de los colombianos, sin corrupción. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 11, 2022

Publicidad

Pero no fue la única polémica que se presentó en la discusión de la reforma política. El senador Iván Name, de Alianza Verde, les cantó la tabla a los ministros y calificó de “malo” al equipo de Gobierno.

“¿O es que no están viendo este gabinete maño de este gobierno bueno? Qué gabinete tan malo. (…) A quién no le gustaría tener a Humberto de la Calle de ministro de Estado”, señaló Name.