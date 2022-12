¿Hay división en la oposición?

La semana que termina no ha sido fácil ni para las fuerzas de Gobierno ni para las de oposición. A un mes de que termine el actual periodo de sesiones, los tiempos se empiezan a hacer más cortos y las pujas para lograr aprobar los proyectos en el Congreso de la República son cada vez más intensas.

Publicidad

Además de las dificultades que tiene el Gobierno para aprobar sus iniciativas, el oficialismo está siendo víctima de su propio invento: la oposición ha acudido a la técnica que instauró el ‘uribismo’ en legislaturas pasadas de salirse de las sesiones para romper el quórum y afectar el trámite de los proyectos.

Vea también: “Les dimos de su propia medicina”: oposición tumba proyecto al uribismo

Publicidad

Sin embargo, aunque la medida ha sido exitosa en algunos momentos, también ha dejado en evidencia diferencias internas en la bancada de oposición. Este jueves, durante la discusión de la prórroga a la Ley de orden público, en las comisiones primeras conjuntas, el senador Alexander López, del Polo Democrático, volvió a reclamar al también senador Gustavo Petro por permanecer en el recinto manteniendo el quórum al Gobierno.

Publicidad

La incomodidad radica en que la oposición considera que la propuesta del Ejecutivo pone en riesgo el acuerdo de paz al establecer condiciones adicionales para el desarrollo de una negociación con grupos armados ilegales, entre otros aspectos, y por eso ha decidido abandonar la votación obligando a que se levante la sesión.

López expresó públicamente su desacuerdo con que Petro haya permanecido en el debate. “Hoy vuelve y cae nuevamente el senador Petro en uno de esos acuerdos que no nos gustan y es hacerle quórum al Gobierno para este tipo de decisiones como las que se están tomando acá. Eso no está bien y no me parece”, indicó López.

Publicidad

Este ‘reclamo’ se suma a otros similares que han ocurrido en otros debates. Esta misma semana, por ejemplo, el mismo Alexander López cuestionó a Petro por votar a favor del acuerdo de ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). El argumento del excandidato presidencial para respaldar el proyecto fue que, al cumplir con ciertos indicadores y compromisos, el país podrá, eventualmente, lograr ciertas mejoras en algunos temas.

Publicidad

“No se trata simplemente de entrar a la Ocde para que nos digan que somos un país rico que no somos, sino que se trata de mirar cuáles deberían ser las transformaciones profundas que la sociedad y la política pública de Colombia deberían tener para siquiera asimilarnos a un buen vivir o a un estado de bienestar como muchos de los países miembros de la Ocde”, explicó Petro.

Semanas atrás los reparos fueron al apoyo que dio Petro al acuerdo logrado entre distintos sectores políticos para reformar la Jurisdicción Especial de Paz permitiendo aumentar en al menos 14 el número de magistrados, buscando dar garantías adicionales al juzgamiento de militares y policías sin permitir la creación de una sala especial, como proponía el Centro Democrático.

Publicidad

Aunque el proyecto fracasó, en el Polo Democrático consideraron inconveniente haberse acogido a ese pacto político.

Publicidad

Blu Radio consultó al senador Gustavo Bolívar, hombre muy cercano a Gustavo Petro, sobre lo que está ocurriendo en la bancada alternativa. El congresista explicó que buscan hacer una “oposición reflexiva” en la que se haga contrapeso a lo que definitivamente consideran no le hace bien al país, pero permitiendo que avancen otros temas que puedan llegar a ser beneficiosos.

Bolívar indicó, además, que se están haciendo muchos esfuerzos para acabar con la polarización, sin que esto signifique que estén avalando toda la agenda del Gobierno.

Publicidad

El actual Congreso lleva apenas cuatro meses, por lo cual aún quedan por delante muchos debates. Los siguientes pulsos se darán con la definición de alianzas y apoyos para las elecciones regionales del próximo año.