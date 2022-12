Hay mucha gente que ha muerto esperando atención de Cafesalud: Aníbal Rodríguez

En entrevista con BLU Radio, Rodríguez manifestó que son muchos los pacientes que han esperado hasta 5 meses atención médica.



“Tengo diferentes personas que han sido vulneradas de manera grave por situaciones de prestación de servicio en Saludcoop y Cafesalud. Estoy hablando de personas que incluso han fallecido esperando atención médica”, explicó.



En ese sentido agregó que en este caso hay una situación humana “supremamente grave”.



Además, aclaró que detrás de las acciones populares interpuestas no hay ningún tipo de interés.



“Aquí no hay ningún interés, no se paga un honorario, no se reconoce ningún valor. Lo que simplemente se está pidiendo es la protección”, dijo en referencia a las acusaciones que circularon en el portal Opinión y Salud.



Aunque reconoció haber trabajado en Saludcood, Rodríguez aclaró que no trabajó para Carlos Palacino y agregó que a él le atribuyen una vinculación sindical que no es cierta



“Cuando contrasto lo que creó la Ley 100 con lo que veo en la realidad, creo que como ciudadano tengo el deber de defender a las personas que llegan a mí. Mis clientes son personas humildes que vienen de municipios que terminan trayéndome a mí una libra de café para que yo los defienda”, manifestó.