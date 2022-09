Este martes, la ministra de Salud, Carolina Corcho, en su intervención en el debate de control político de la Comisión Séptima habló sobre la resolución para la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna del COVID-19.

Primero, vale recordar que en agosto 26 el director de Promoción y Prevención Gerson Bermont anunció que el documento ya estaba listo, la ministra en esa semana dijo que ya estaba por publicarse. Sin embargo, luego de tres semanas no ha salió, y al preguntarle en el Congreso afirmó que no la pueden obligar a firmar la resolución.

“Nosotros podemos asumir políticas públicas del anterior gobierno, pero nos eligieron para hacer un cambio, el Congreso no puede obligarme a mí a firmar una resolución que venía del anterior gobierno, tenemos que revisar eso a la luz del programa del gobierno”, afirmó la ministra.

Por otro lado, sobre las vacunas de moderna para el Coronavirus que se vencieron, explicó que hay un rezago de más de 800.000 vacunas en más de 400 municipios, se debe a la ausencia de atención primaria en salud, son vacunas que no llegaron a los territorios.

Finalmente, se refirió al contrato que no se firmó con el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de Salud (OPS) para adquirir las vacunas contra la viruela símica también se echó para atrás, la razón sería que no está de acuerdo con las cláusulas de los contratos y al no existir una declaración de pandemia por esa enfermedad, tampoco la pueden obligar a firmarlo.

“Del gobierno anterior recibí un contacto con la OPS para la viruela símica, y eso no es el COVID, no hay una pandemia, y viene una presión externa de comprar las vacunas, sin existir una necesidad real, en el COVID había una emergencia sanitaria, y el Congreso no puede obligar a un ministro a firmar un contrato sin un estado de excepción o sin una declaración de pandemia”, agregó la jefe de cartera de Salud.