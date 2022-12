¿Hay que ponerle límites al proceso de paz con las FARC?

Juan Manuel Santos decidió reanudar bombardeos a los campamentos de las Farc; sin embargo, diversos sectores de la sociedad colombiana consideran que la medida no es suficiente pues se debería tomar la determinación de dar un ultimátum al proceso de paz con el grupo guerrillero en La Habana, Cuba. Vea también: Choque entre Martín Santos y Jerónimo Uribe en Twitter por masacre de soldados



Al respecto, Vanesa de la Torre, indicó que esta sería una medida “un poco populista”, pues considera que “en este momento a cualquier persona que le digan que hay que poner límites y ultimátum al proceso de paz, es irrefutable. Es defender el proceso de paz en un momento tan delicado como este es muy complicado, pero la realidad es que los procesos de paz que han tenido éxito en el mundo se han demorado mucho tiempo, no han sido proceso con decisiones tomadas en medio del dolor y fervor”.



Felipe Zuleta señaló que estos ataques se pueden dar en medio del proceso de paz, pues “se entiende que estamos en medio de la guerra, pero la diferencia es que si el Gobierno no toma una decisión sobre esto los colombianos le van a exigir al presidente, incluso pueden pedirle la revocatoria, quién sabe para dónde cojan estas cosas”. Vea también: Soldados gritaban y lloraban: habitante de zona donde asesinaron 11 militares



Néstor Morales, por su parte, dijo que “lo que Vanesa llama populismo, a final de cuentas, se traduce para el Gobierno en respaldo popular a su proceso de paz, y ese proceso es válido en la medida en que sea apoyado”.



Ricardo Ospina, añadió que “la guerrilla de las Farc se ha caracterizado por dilatar siempre las negociaciones y ese es un aprendizaje de otros procesos. Andrés Pastrana hasta último momento intentó salvar el fracaso del Caguán hasta que secuestran un avión con un congresista”. Vea también: Me dijo que les tenían prohibido disparar: madre de soldado muerto en Cauca



Además, Nicolás Uribe opinó que “la historia en Colombia ha demostrado que las Farc no han sido los que han buscado llegar a un acuerdo”.



Juan Lozano apuntó que el “proceso de paz nació con un plazo que el mismo Gobierno se dejó burlar, posición que apoya Aurelio Suárez, pues “las negociaciones tienen una dinámica que van marcando el ritmo del proceso”.