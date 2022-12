Hay unos USD36 millones de pagos de Odebrecht que no se han aclarado: Andrade

El expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, en entrevista con BLU Radio dijo que hay por lo menos 36 millones de dólares pagados por Odebrecht en sobornos de los cuales no se tiene explicación alguna y pidió una investigación más a fondo.

“Realmente se han explicado bien 14: los 11 originales, más 3 millones más que el señor Martorelli (Eleuberto) luego admitió se les habían pagado a publicistas de campañas políticas. Estamos hablando de unos 36 millones de dólares que no están del todo explicados. Hay una parte que está parcialmente explicado. Por ejemplo, los pagos que denunció Otto Bula, pero solo está explicada la parte de los que recibieron o movieron el dinero, pero no está explicada la parte de quienes hicieron los pagos o los autorizaron”, manifestó.

Publicidad

Dijo que no sabe si detrás del esto hay más políticos involucrados, pero sí enfatizó en que ve una cierta intención de encubrir a personas involucradas en este escándalo.

“Tengo dos preocupaciones muy grandes: los nuevos cargos me parecen muy injustos y me preocupa que se estén colocando con el objetivo de darme una detención en La Picota. (…) Veo una intención por parte de la Fiscalía de aprovechar esta oportunidad para enviarme a prisión. La segunda cosa que me preocupa son las revelaciones de las últimas semanas, especialmente la columna de la periodista María Jimena Duzán y los testimonios que se han conocido del doctor Jorge Enrique Pizano, que realmente me generan mucha alarma porque esa combinación de hechos me genera la sospecha de que puede estar ocurriendo un grave caso de encubrimiento en Colombia”, añadió.

En ese sentido, Andrade, a quien el próximo 28 de septiembre, la Fiscalía le imputará nuevos cargos al expresidente de la ANI por interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, dijo que falta información sobre algunas movidas que se originaron para que se dieran los sobornos.

“Hay personas que sí han sido investigadas, que están detenidas, que tienen cargos, especialmente aquellas denunciadas por Otto Bula, pero hay muchos otros contratos ficticios que han sido denunciados sobre los cuales no hay consecuencias y hay poca información ante el público. Entonces, daría la impresión de que podría estar dándose un encubrimiento allí”, dijo.

Publicidad

“Lo más grave de todo es con relación a aquellos que ordenaron o sabían de estos pagos que no fueron confesados por Odebrecht en primera instancia. Yo no tengo conocimiento de imputaciones de ejecutivos de Odebrecht ni de ejecutivos del Grupo Aval por todos los pagos irregulares que se realizaron desde la empresa Ruta del Sol y la empresa Consol”, añadió.

En cuanto a las investigaciones contra José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, dijo que, hasta donde entiende, no tiene investigaciones relacionados a con los pagos.

Publicidad

“Yo lo que he visto es que había bastante conocimiento al interior del Grupo Aval y Corficolombiana sobre lo que estaba ocurriendo en Ruta del Sol y yo no he visto una imputación en ese sentido”, expresó.

Andrade, quien hoy tiene casa por cárcel, dijo que nunca tuvo información de actividades ilegales, que actuó siguiendo el debido proceso y lamentó que el escándalo se haya destapado desde Estados Unidos y no en Colombia.

El expresidente de la ANI dijo que no recibió un peso, que las decisiones que tomó le ahorraron dinero a la Nación y enfatizó en que se siente perseguido por la Fiscalía.

Le puede interesar: “El costo de servirle a la Nación ha sido tremendo”: Luis Fernando Andrade

Publicidad

Finalmente, agregó que para quitarse “la duda de encima”, de si hay favorecimiento de la Fiscalía a Odebrecht y a Corficolombiana en el caso, “lo mejor es tener un fiscal nombrado por la Corte Suprema de Justicia, que no tenga relación con el caso”.

Escuche la entrevista completa aquí: