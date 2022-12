Hay Vicente Fernández para rato, anuncia el cantante hospitalizado

de la que se recupera.

"Estoy muy tranquilo y los doctores me dicen que estaré bien, que ya me he librado de peores. Así que hay Vicente para rato", expresó el propio Vicente Fernández, según el comunicado difundido por Sony.

Vicente Fernández, considerado uno de los intérpretes vivos más importantes de la música mexicana, había anunciado su retiro de los escenarios a principios de 2012 pero el pasado abril inició una gira de despedida en ciudades del estado norteamericano de California (oeste).

Con Efe