Hemos hecho esfuerzos importantes, falta ver cuál será la actitud de Farc: Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga, uno de los delegados por el Centro Democrático para la renegociación del acuerdo de paz de las Farc con el Gobierno, aseguró que durante las reuniones sostenidas con el equipo negociador se han registrado avances importantes en diferentes temas y que habrá que esperar a que las propuestas sean llevadas a La Habana para ser socializadas con ese grupo guerrillero.



“Ha sido muy constructivo, un diálogo positivo, hemos tenido espíritu de aportar y hemos hablado con mucha franqueza y tratando de ver dónde se pueden encontrar soluciones, hemos hecho esfuerzos importantes, falta ver cuál va a ser la actitud de las Farc”, dijo Zuluaga.



“No tenemos actitud dilatoria, queremos construir, el expresidente Uribe ha estado en todas las reuniones, luego me parece que el ánimo es el mejor y tenemos que seguir en esa dirección, hay temas que no son fáciles, no lo serán, pero si hay la voluntad de todos para lograr ese acuerdo lo lograremos”, agregó el excandidato presidencial.



Zuluaga señaló que ya se analizaron los puntos de reforma rural integral, participación política, justicia, el bloque de constitucionalidad y víctimas, y que se espera, antes del viaje del equipo negociador a Cuba, abordar en el tema del fin del conflicto y el narcotráfico.



El miembro del Centro Democrático dijo que se lograron consensos en algunos temas y en otros se realizaron propuestas, asimismo, indicó que el punto del umbral, las circunscripciones y la participación de víctimas también fue abordaron en las reuniones.



Frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, Zuluaga afirmó que “se han mirado opciones”, esto en referencia a la posibilidad de incluirla dentro de la jurisdicción ordinaria, opción que ha saltado a la mesa en medio del proceso de renegociación.



También se refirió a la postura de las altas cortes y señaló que la posición de la Corte Suprema de Justicia sobre la no participación de magistrados extranjeros es bastante acertada, algo que el Gobierno debe “procesar para sentarse a dialogar con las Farc”.

