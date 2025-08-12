Hijastras de Miguel Uribe Turbay no aguantaron las lágrimas en homenaje al senador

En un emotivo homenaje que se lleva a cabo en el Congreso, las tres hijas de María Claudia Tarazona (María, Emilia e Isabella) se mostraron profundamente afectadas. Estas jóvenes, quienes prácticamente fueron criadas por Miguel Uribe Turbay, sintieron con intensidad la ausencia del precandidato presidencial y senador.

La presencia de María, Emilia e Isabella en la vida de Uribe Turbay resaltaba una dinámica familiar que los unía y lejos de ser figuras secundarias, eran pilares fundamentales en la vida de la pareja. El afecto y la conexión que compartían trascendían los lazos sanguíneos directos.

Durante este 12 de agosto el féretro de Miguel Uribe ha permanecido en el Capitolio Nacional en cámara ardiente. La ceremonia arrancó con el himno nacional y continuó con varios discursos de familiares y amigos del senador.

En un momento llegó la familia del senador, entre ellas, sus hijastras, quienes naturalmente mostraron su dolor y no detuvieron sus lágrimas ante el féretro.

Cuando Miguel Uribe conoció a María Claudia Tarazona, ella ya era madre de tres niñas, de 10, 8 y 3 años. Desde el inicio de su relación, Miguel se ganó rápidamente el cariño de las jóvenes. Él no solo amó a las hijas de María Claudia como si fueran suyas, sino que las integró de manera visible y amorosa a su círculo familiar.

Miguel Uribe a menudo compartía diversas fotografías en redes sociales junto a ellas, mostrando abiertamente el cariño y el respeto que les profesaba. Estas imágenes ofrecían una ventana a su vida personal y demostraban la profundidad de su conexión. Además, las jóvenes lo acompañaron en diferentes momentos de sus campañas políticas. Incluso, cuando Miguel y María Claudia contrajeron matrimonio en 2016, las tres jóvenes fueron las encargadas de entregar a su madre en el altar, un gesto que subraya su importancia en la vida familiar.

El equipo médico de la Fundación Santa Fe ha estado trabajando incansablemente para mantener con vida a Miguel Uribe después de los impactos de bala recibidos el pasado 7 de junio en el barrio Modelia. Sin embargo, la noticia de su muerte fue confirmada posteriormente. La esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, ha estado liderando oraciones a las afueras del centro asistencial, acompañada por sus tres hijas. Su visible dolor en el homenaje es un testimonio del profundo lazo que compartían con Miguel Uribe, a quien consideraban una figura paterna fundamental en sus vidas.