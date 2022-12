Hijo de histórico exjugador del América desapareció cuando se movilizaba en su carro

Desesperados se encuentran los familiares de Juan José Caicedo luego que desapareciera desde el pasado sábado 19 de octubre.

El joven, de 27 años, hijo del histórico exfutbolista del América Juan Caicedo, salió a realizar una carrera

en su carro particular hacia la ciudad de Jamundí, pero no volvió a contestar el celular.

Luego de varias horas de búsqueda, el vehículo fue hallado en Mulaló, zona rural de Yumbo, por lo que la familia no dudó e instaurar la denuncia ante la Fiscalía.

“Desde el domingo que nos dimos cuenta de la pérdida de mi hijo, nos dedicamos a buscarlo en toda la zona de Yumbo, Acopi, Menga, Sameco, con familia, amigos, y hemos entrado por todos los lugares que hemos podido y no hemos dado con ningún rastro”, dijo Yolanda Pareja, mamá de Juan José.

La búsqueda del joven se ha concentrado en esta zona, pues la familia ha recibido reportes de la ciudadanía en los que señalan haberlos visto deambulando por el sector.

“Se puso la denuncia y no se han pronunciado, no nos han dicho nada, no hay ninguna pista y solo queremos que nos ayuden, y que las autoridades competentes se pongan al día en lo que está pasando, porque solos realmente no podemos”, anotó la desesperada madre.

Los hinchas del América también se han sumado a la búsqueda del hijo del exvolante americano que hizo parte del equipo que el 19 de diciembre de 1979 cuando los ‘diablos rojos’ ganaron el primer título en la liga profesional.

Si conoce el paradero o tiene alguna información del joven puede llamar a los números: 316 280 5823 - 317 580 5745 - 318 399 2410

