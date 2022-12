Historia de Camila Abuabara se repite: joven implora a EPS trasplante de médula

Luisa Fernanda Aguilera es una joven de 22 años que, a través de su cuenta de Twitter le escribió al ministro de Salud, Alejandro Gaviria , pidiendo ayuda para su enfermedad, un caso que recuerda el caso de Camila Abuabara , quien murió tras una larga lucha por un tratamiento para la Leucemia. (Lea también: Camila Abuabara, un ejemplo de lucha por la vida )

Publicidad

En diálogo con Mañanas BLU, Aguilera relató que en este momento se encuentra en Bogotá realizándose un tratamiento.

“Llevo un año y varios meses en tratamiento porque fui diagnosticada con leucemia linfoide aguda. Los médicos me remitieron porque era candidata para el trasplante por lo que pasé la solicitud a Coomeva, ellos me dieron la autorización, no me colaboraron con los tiquetes aéreos, pero cuando estaba en Eldorado me llamaron de la Clínica Las Américas de Medellín que no me podían atender porque la EPS no tenía convenio con ellas”, dijo.

Publicidad

Agregó que hasta el momento no ha tenido una respuesta formal por parte de Coomeva y que lo que conoce sobre el caso ha sido a través de la Superintendencia de Salud.

Publicidad

Dijo también que por su estado de salud a veces tiene que transportarse en silla de ruedas y que, pese a que ya tiene donante, no ha sido posible realizar el procedimiento que le podría cambiar la vida.

Finalmente, dijo que su caso representa el de millones de colombianos que pasan por estas circunstancias y que lamentablemente no tienen respuestas.