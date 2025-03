Historia de estudiantes del Icetex ante aumento de cuotas: "¿Ahora qué hago?"

Según señalan, este cambio ha provocado un aumento significativo en el monto que deben pagar los jóvenes por sus créditos, afectando especialmente a aquellos que ya estaban en medio de sus estudios.

Uno de los casos más representativos es el de Pablo, un joven oriundo de Sincelejo, quien cursa la carrera de derecho en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Pablo, que había accedido a un crédito con tasas subsidiadas, ha experimentado un considerable incremento en su factura tras la eliminación de estos subsidios. Hace dos meses su factura de crédito era de 437.000 pesos. Sin embargo, en febrero, el monto subió a 599.000, lo que representa un incremento cercano al 40 %.

Este aumento no ha sido un caso aislado. Varios estudiantes han denunciado situaciones similares, lo que ha generado incertidumbre y frustración entre aquellos que ya enfrentan dificultades económicas para continuar con su educación superior. La respuesta de Icetex no ha sido del todo satisfactoria para los afectados. El presidente de la entidad, Álvaro Urquijo, declaró el pasado viernes que invitaba a estos casos particulares de aumento en las facturas a poner la situación en conocimiento de los canales de atención, señalando que no se han cambiado las condiciones de los créditos.

Publicidad

Sin embargo, en el caso de Pablo, este proceso no ha sido sencillo. El joven asegura que, a pesar de haberse dirigido a los canales de atención de Icetex , no ha recibido respuesta alguna. Esta falta de comunicación y soluciones ha generado aún más incertidumbre entre los estudiantes, quienes temen que los incrementos en las cuotas de sus créditos continúen sin una resolución clara.

Por otro lado, Icetex ha afirmado que el Ministerio de Educación destinará un billón de pesos para aliviar la carga de los estudiantes. No obstante, la implementación de estas medidas aún está por verse, y muchos jóvenes como Pablo esperan respuestas rápidas y efectivas que les permitan continuar con sus estudios sin la presión de los aumentos imprevistos en sus facturas.

En un contexto de crisis económica, los estudiantes piden un esfuerzo adicional por parte de las autoridades para garantizar que la educación superior siga siendo accesible, especialmente para aquellos que dependen de los créditos subsidiados para poder acceder a la universidad.