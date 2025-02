Universidad Nacional explicó por qué ministro de Educación se rajó en sustentación de su tesis

Durante el programa Mañanas Blu con Néstor Morales, se reveló que el ministro de Educación, Daniel Rojas, no aprobó la sustentación de su tesis de maestría en la Universidad Nacional de Colombia .

La tesis, titulada "Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia", fue presentada recientemente por el ministro Rojas Medellín como parte de sus estudios en Ciencias Económicas. Sin embargo, la sustentación no cumplió con los estándares académicos requeridos.

El tribunal evaluador, compuesto por los directores de tesis Iván Velázquez y Álvaro Marín Moreno, junto con los profesores Juan Carlos Guataquí y Luis Edgar Basto, identificó serias debilidades en el trabajo del ministro.

¿Qué explicó la Universidad Nacional por tesis que perdió ministro de Educación?

A través de un comunicado la Universidad Nacional dio detalles de por qué el ministro no pasó su sustentación.

En concepto de los jurados, el documento en su estado actual presentaba debilidades en términos teóricos y de rigor conceptual, y las preguntas de los jurados no fueron contestadas satisfactoriamente por el estudiante. Este es un proceso normal que ocurre en la Universidad Nacional de Colombia cuando el documento no cumple con los requisitos de calidad, propios de una universidad de excelencia explicó la universidad.

¿Qué opciones tiene el ministro tras reprobar su tesis?

Además, agregó que el estudiante en este caso tiene tres opciones:



Realizar los ajustes necesarios en su tesis y volver a sustentarla dentro de un plazo máximo de un año, conforme a los reglamentos de la Universidad Nacional. Cambiar su tema de tesis si así lo considera pertinente Aceptar la reprobación y no recibir el título de maestría.

El debate en Mañanas Blu sobre el ministro de Educación



Uno de los aspectos más llamativos que se comentaron en el programa fue la paradoja de que el ministro de Educación, quien también es el presidente del Consejo Directivo de la Universidad Nacional, haya reprobado su tesis en dicha institución. Sin embargo, sí resaltaron la rigurosidad de la institución.

A pesar de su rol en la Universidad Nacional, los periodistas aseguraron que el ministro fue tratado como un estudiante más: "Para la reunión y sustentación de la tesis, el ministro fue tratado como un estudiante más, y se le exigió cumplir con los requisitos académicos. Habla muy bien del rigor de la Universidad Nacional, pero también deja en evidencia las falencias académicas del ministro", dijo Héctor Riveros

Se mencionó que la teoría de su tesis, relacionada con el "buffer de empleo", no es nueva. "Es una tesis que ha sido discutida desde hace décadas. Lo aplicó Roosevelt en la crisis del 29, no es un concepto innovador", afirmó Aurelio Suárez

Los panelistas también abordaron el impacto político de la noticia y la relación con la gestión del ministro. "No me sorprende que el ministro repruebe su tesis, porque tampoco estaba preparado para ser ministro de Educación", afirmó un periodista. "Esto es una confirmación más de lo que el país ya sabe: que este ministro no tiene las condiciones para este ministerio".