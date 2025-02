Como en el colegio: Petro llamó la atención al ministro de Educación por llegar tarde

El presidente Gustavo Petro ordenó transmitir en televisión nacional el consejo de ministros que se desarrolló en la Casa de Nariño. Allí aprovechó el momento para llamar la atención a varios funcionarios por su falta de compromiso.

“Hay 195 compromisos establecidos con el pueblo, de los cuales 146 no se han cumplido hasta el momento. Anoten, los tengo todos por ministerio. No han llegado los ministros de Justicia, de Salud, de Educación —que casi nunca me acompaña—, la ministra de Ambiente, la ministra de Deporte y el director de Planeación. Algunos tienen permiso del presidente, otros no sé”, dijo Petro.

Uno de los funcionarios a quienes más llamó la atención fue el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien llegó al consejo minutos después de haber iniciado. Como en el colegio, el presidente Petro lo mencionó y le pidió que preguntara a los demás ministros lo que ya se había dicho.

“Ve, llegó el ministro de Educación. Bravo. Ya pasé por educación, ministro. Espero que sus compañeros le cuenten qué fue lo que dije”, expresó Petro.

Posteriormente, el ministro Rojas le respondió al presidente: “Presidente, llegué tarde porque sostuve una reunión con el gobernador de La Guajira”.

Durante el consejo de ministros, Petro también habló sobre la crisis con Estados Unidos y la situación de los migrantes irregulares que están siendo deportados. Además, se refirió al conflicto en el Catatumbo con la guerrilla del ELN y al papel de Venezuela.

“Si el Estado venezolano y su ejército hoy están cumpliendo con el compromiso que hizo con usted de realizar una operación para sacar los campamentos del ELN, cómodos en Venezuela, y hacerlos entrar a Colombia, el Ejército de Colombia debe responder. Los datos con coordenadas dentro del territorio colombiano, uno de los cuales se me escapó… Hemos enviado los datos de los campamentos del ELN y los sitios por donde ingresan a Colombia, pero eso no es inteligencia militar”.