Histórica operación del Gaula en contra de la extorsión carcelaria

La operación del Gaula de la Policía Nacional, denominada “Baranowski”, dejó más de 60 capturas en las ciudades de: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Valledupar, Neiva, Ibagué, Sincelejo, Mocoa, y los municipios de La Dorada, Sitio Nuevo, Chigorodó, Cisneros, Itagüí, Zaragoza, Nechí, El Bagre, San Jacinto del Cauca, Buenaventura, Tumaco, Puerto Asís y La Hormiga, entre las que están estructuras delincuenciales tales como “los payasos”, “los recaudadores”, “los carperos”, “patio 6”y “clan el golfo” por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y homicidio. (Vea también: Primicia: Más de 60 detenidos en gran operativo contra la extorsión en el país ).

Baranowski" se convirtió en una de las mayores afectaciones en la historia contra organizaciones de delincuencia común y crimen organizado, dedicadas a la extorsión desde los centros penitenciarios y carcelarios.

Este es el comunicado emitido por el Gaula de la Policía Nacional:

Antioquia. La extorsión carcelaria es la modalidad más empleada en el país por parte de la delincuencia dedicada a este flagelo, y existen lugares del territorio nacional que muchos extorsionistas han detectado desde las cárceles, como propicios para seguir delinquiendo, utilizando como herramienta tan solo un teléfono, para a través de allí realizar llamadas amenazantes, o sencillamente, emplear algunas modalidades de estafa para aprovecharse de la buena fe de sus víctimas.

El Gaula de la Policía Nacional, consiente de esta problemática ha puesto en marcha una serie de estrategias que han permitido sostener una lucha frontal en contra de esta modalidad, y prueba de esto es la operación “Baranowski”, la cual se planifica teniendo en cuenta un trabajo minucioso realizado durante meses, en los cuales se emplearon labores de inteligencia, seguimientos y policía judicial, acompañadas de intervenciones carcelarias al Meta, a través del Centro Penitenciario la Colonia y en Santander, con el centro penitenciario La Modelo de Bucaramanga, lo que arroja como resultado final, capturas en diferentes lugares del país de manera simultánea de los principales autores delictivos de este fenómeno que tanto daño le ha hecho al país.

La operación “Baranowski” permite realizar una de las mayores afectaciones en la historia contra organizaciones de delincuencia común y crimen organizado, dedicadas a la extorsión desde los centros penitenciarios y carcelarios: “doña Juana” (La Dorada), “la ternera” (Cartagena), “la picaleña” (Ibagué), “San Isidro” (Popayán) y “palo gordo” (Girón), las cuales en la mayoría de los casos emplean como modo delictivo llamadas telefónicas en donde los delincuentes desde los centros penitenciarios, se identifican como integrantes de una estructura de crimen organizado o grupos terroristas, e inclusive en muchas ocasiones como miembros de la Fuerza Pública, a través de la suplantación de autoridad, para poder extorsionar a las víctimas.

Casi todos los gremios han sido afectados por estas estructuras delincuenciales, entre los que están: agruicultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, comerciantes, actividades profesionales, científicas y técnicas, transporte y almacenamiento, explotación de minas y canteras, Servicios administrativos y amas de casa, afectando las zonas urbanas y rurales de las diferentes ciudades y municipios del país, a quienes realizaban exigencias que oscilaban entre 5 mil hasta 20 millones de pesos, los cuales eran recibidos por integrantes de las estructuras criminales a través de empresas de giros ubicadas en diferentes ciudades del país.

Con este importante operativo queda muy claro el mensaje para la delincuencia, de que no existe un solo lugar del territorio nacional hasta donde no lleguen las autoridades a hacer cumplir la ley y poner a disposición de las autoridades competentes a todo aquel que se dedique a través de actos delictivos, a afectar la tranquilidad de los colombianos. No descansaremos hasta que todos los que extorsionan en este país sean capturados, así se oculten tras unas rejas.