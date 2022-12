Hombre de 72 años rompe la cuarentena y camina de San Gil a Bogotá

La rebelión de las canas sigue creciendo en toda Colombia, pues en San Gil, Santander, un hombre de 72 años, quien llegó a visitar a su hija que había regresado de Estados Unidos, se quedó atrapado en medio de la emergencia sanitaria en ese municipio y ahora solo pide que le permitan regresar a su casa, la cual está ubicada en Nocaima, Cundinamarca.

“Yo tengo mis derechos y no hay dictadores, pero no aceptaré una imposición absurda, yo creo que puedo hacerlo y lo voy a haré”, manifestó Jaime Sánchez, quien busca demostrar que los mayores de 72 años todavía están activos.

La determinación de Sánchez es clara y todo inició cuando compró un tiquete para viajar, pero unas horas antes le dijeron que era imposible por su edad, pues hace parte de la comunidad vulnerable al coronavirus.

Otro aspecto importante es que tiene un descuadre en sus finanzas y algunas cosas de su vida personal requieren de su presencia física, entre otras cosas el 1 de junio se venció el arriendo de su finca y por obligación tiene que estar en su casa para solucionar el tema.

“Si hay alguien que pasa por la carretera y me lleva, claro que puedo decir que sí. El punto no es ese. Si llego a un pueblo descanso, me reposo y busco cómo seguir mi camino, la idea es hacerlo bien”, aseguró.

El itinerario de la caminata inicia este lunes festivo a las 6:00 de la mañana y termina a las 11:00 de la mañana, luego hay un descanso hasta las 3:00 de la tarde y nuevamente inicia su caminata hasta las 6:00 de la tarde, teniendo precauciones de salud.

“La idea es comer chocolate y estoy preparado, hago ejercicio, mi corazón está bien, mi paso es normal, llevo un ritmo, me siento bien porque conozco mi cuerpo y no me asusta, son muchos kilómetros y lo puedo hacer, el deporte es lo definitivo en la vida porque la madre tierra nos da todo”, explicó Jaime Sánchez, con buena actitud y mucha esperanza.