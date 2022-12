Hombre murió tras recibir pedrada en manifestación de camioneros

Como Israel Gómez Noguera, de 53 años, fue identificado el camionero que murió tras recibir una pedrada cuando se desplazaba entre Buga y Tuluá, en el Valle, cerca de una concentración del paro camionero.



El vicepresidente de la ACC, José Montealegre, confirmó el hecho y dijo que hay varias amenazas en contra de quienes no están participando en las manifestaciones.



Según el organismo, ya hay una queja por parte de los transportadores ante el Ministerio de Transporte por estos hechos.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La oficina jurídica de la Gobernación de Casanare confirmó que un alto porcentajes de los recursos invertidos en Fidupetrol, provienen de las regalías del departamento.



-Un informe de la Cámara de Comercio de Neiva alertó sobre los graves efectos que está generando la crisis petrolera en el Huila.



-La Veeduría Distrital asegura que el 80 por ciento de las metas que se fijó el alcalde de Bogotá, Gustavo petro, no se han cumplido.



-El Centro Democrático ya expresó su voz de rechazo ante la intención del gobierno de reactivar el proceso de venta de su participación en Isagen.



-Sobre las 6: 30 de la mañana inició la asamblea de la Unión Sindical Obrera en Barrancabermeja para tomar una decisión en torno a si van o no a paro nacional por el despido masivo de trabajadores en medio de la crisis del sector.



-Un juez de control de garantías de Florencia, Caquetá dejó en libertad a Yean Arlex Buenaventura Barreto, señalado de ser el autor material del crimen del periodista Luis Antonio Peralta Cuellar, por un error en el procedimiento policial.



-La Policía ya instauró una denuncia penal contra Nicolás Gaviria por agresión a funcionario público, luego de que el hombre apareciera en el famoso video insultando y golpeando a un grupo de uniformados.



-El Gobierno de China aseguró que el buque con bandera de este país que fue interceptado en aguas de Cartagena, lleva "materiales y equipos militares ordinarios a Cuba", y por eso considera que no se están violando las leyes internacionales.



-Al menos un minero murió y 32 permanecen desaparecidos tras una explosión provocada por acumulación de metano en un mina de carbón en la ciudad de Donetsk, en Ucrania, controlada por los separatistas prorrusos.



-La mesa directiva de la Cámara de Representantes anunció que se suspenderán los términos para que la María del Socorro Bustamante pueda posesionarse en su curul.



-El gremio de los constructores en Antioquia advierte que la devaluación del dólar podría impactar el costo de la vivienda.