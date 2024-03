“Hoy hay 37 medicamentos con riesgo de desabastecimiento”: director de Fundación Cardio Infantil

El director de la Fundación Cardio Infantil, el doctor Juan Cendales, se pronunció sobre el desabastecimiento de medicamentos en el país y las consecuencias que esto acarrea. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, dijo que desde la entidad han detectado una escasez de más de 37 medicinas que son “esenciales para el tratamiento de los pacientes”.

“Hay un mercado institucional que es el que compra, digamos, los hospitales y hay un mercado comercial que es el que se tranza en cualquier farmacia de afuera. Voy a hablar desde la perspectiva nuestra de hospitales y ese mercado institucional (…) Nosotros lo que tenemos es un monitoreo permanente diario de los desabastecimientos de productos que pueden ser esenciales para cualquier paciente hospitalizado; hay algunos anticonvulsivos, por ejemplo, que escasean. Hay medicamentos para VIH que escasean y algunos antibióticos y eso tiene sustitutos, pero no es tan fácil porque requiere unos comités médicos para poder hacer lo que hoy vemos nosotros y eso cambia. Hace un par de semanas eran 60, hoy, para la fecha, tenemos 37 medicamentos con riesgo de desabastecimiento y las razones son múltiples”, indicó Cendales.

Mencionó que existen dos razones principales para que esta situación se esté presentando. En primer lugar, precisó, muchos de los medicamentos tienen problemas con los registros sanitarios, lo que dificulta su importación al país. Además, algunos medicamentos han dejado de producirse a nivel mundial, lo que obliga a buscar sustitutos que no siempre son eficaces.

“Lo que nos dicen los gestores, los farmacéuticos o con quien nosotros hacemos esas negociaciones, es que en su gran mayoría tienen retrasos de registros sanitarios vencidos o que no están actualizados; esa es la gran mayoría. La otra es que sencillamente se dejan de producir en el mundo y pues obviamente la medicina, acostumbrada a utilizar un producto durante mucho tiempo, se ve en la necesidad de sustituirlos, pero la gran mayoría tienen que ver con esos registros del Invima que no están actualizados, que no están vigentes y lo que les impide hacer esas importaciones”, explicó.

Asimismo, se refirió a los mercados y el desabastecimiento que esos productos que son de suma importancia para muchos tratamientos y enfermedades. Según dijo, por ejemplo, hay medicamentos insuficientes para el VIH, así como antibióticos que, detalló, tienen “sustitutos”, pero que no son igual de eficientes en su efecto y que requieren de comités para poder usarlos.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: