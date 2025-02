Hoy no habrá consejo de ministros, confirma Presidencia de la República

Confirman desde Presidencia que no habrá consejo de ministros este lunes 17 de febrero. La razón es que no hay un gabinete conformado, y lo que sí ocurriría es que se conozcan los nombres de las personas que integrarán el gabinete. Dice el presidente que quiere que sean personas más jóvenes y de diversas orillas políticas, por eso, por ejemplo, no se descarta que Gustavo García se quede en el Ministerio del Interior.

Precisamente Blu Radio conoció que, para el Ministerio de Ambiente, está sonando el nombre de Lena Yanina Estrada, quien reemplazaría a Susana Muhamad, que salió de la cartera por sus evidentes diferencias con Armando Benedetti, hoy jefe de despacho de la casa de Nariño. Estrada es directora de la Academia Diplomática en la Cancillería , y su nombre no es bien recibido en este sector porque, desde los sindicatos del ministerio, denuncian que habría permitido el ingreso de funcionarios que no cumplían los requisitos.

Así las cosas, todavía falta por definirse el nombre de los nuevos ministros de defensa, ambiente, y dirección de Planeacion Nacional, cargo que dejó Alexander López luego del consejo de ministros televisado. Por otra parte, sobre la mesa del presidente están cerca de ocho renuncias protocolarias que decidirá si acepta o no.

Renuncias de ministros del gabinete de Petro

Cabe recordar que la ola de renuncias voluntarias de disconformes con el manejo del Gobierno comenzó luego del polémico consejo de ministros del 4 de febrero. Un día después, renunció el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas, hombre de confianza del presidente, y el ministro de las Culturas, Juan David Correa.

Luego dejaron su cargo, entre otros, la secretaria jurídica de la Presidencia, Paula Robledo y la ministra de Ambiente, a quienes se sumaron en los últimos días de manera irrevocable los titulares de Trabajo, Gloria María Ramírez; del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Defensa, Iván Velásquez, quien dimitió la semana pasada.

Una de las que presentó su renuncia protocolaria fue la nueva canciller, Laura Sarabia , quien, sin embargo, acompaña a Petro en su viaje, que después de Dubái lo llevará en visita oficial a Catar.

Pese a que la inédita transmisión por televisión del consejo de ministros reveló al país las diferencias en el gabinete de Petro y ha sido objeto de comentarios críticos y humorísticos en redes sociales, el mandatario afirmó que los seguirá transmitiendo.

"La transmisión pública del consejo de ministros se seguirá haciendo porque los colombianos tiene el derecho de mirar cómo es que se administran sus bienes, sus dineros, cómo es en realidad la política pública que se construye entre el Gobierno, si beneficia al pueblo", dijo a los periodistas en Dubái.