Hubo mucha cercanía entre Didier Tavera y los paramilitares: 'Ernesto Báez'

Blu Radio conoció una grabación del año 2012 en la que Iván Roberto Duque alias 'Ernesto Báez', jefe del Bloque Central Bolívar, responde sobre las alianzas que suscribieron los paramilitares de las AUC con políticos de Santander.



En el audio se escucha cuando alias ‘Ernesto Báez’ dice que había mucha cercanía con Ernesto Tavera y su hijo Didier Tavera, actual candidato a la Gobernación de Santander por el Partido Liberal bajo la dirección de Horacio Serpa, con los paramilitares de la zona (Lea también: Serpa avaló a quien disfruta dinero de narcotráfico: director Vanguardia Liberal ).



Por ese apoyo que Serpa le dio a Didier Tavera, renunció a la dirección del Partido Liberal la exfiscal Viviane Morales y el director y fundador del periódico Vanguardia Liberal, Alejandro Galvis.



“Yo fui muy amigo de su padre Ernesto Tavera, de tiempo atrás y de vieja raigambre paramilitar. En la actualidad me ocupo de reconstruir el tema del señor Didier Tavera y con toda certeza, no en estas jornadas sino en la siguiente, me referiré en la Fiscalía a ese asunto. Hubo muchas cercanías”, dice alias ‘Ernesto Báez’ en el audio grabado a mediados de año de 2012 (Lea también: Horacio Serpa ratifica los avales otorgados por el Partido Liberal ).



En los últimos días, a través de una carta, el senador Horacio Serpa respondió a Alejandro Galvis, presidente de Vanguardia Liberal, sobre los cuestionamientos por apoyar a Didier Tavera a la Gobernación de Santander, sobre quien han caído señalamientos por diferentes delitos.



Entre tanto, Galvis señaló que el padre de Didier Tavera, ya fallecido, tuvo vínculos con el narcotráfico por lo que estuvo preso en la cárcel de Calarcá (Lea también: Yo me doy la pela por los candidatos del Partido Liberal: senador Horacio Serpa ).



“El hijo de él está disfrutando los dineros mal habidos del narcotráfico. Esa familia está vinculada a toda clase de problemas”, manifestó el director de Vanguardia Liberal al argumentar su salida de la colectividad.





Al respecto, el senador Horacio Serpa dijo en diálogo con Blu Radio que el aval entregado a Tavera fue hecho a conciencia, que no conoce el audio del exjefe paramilitar y se comprometió a responder al respecto.



“La dirección, atendiendo la solicitud del liberalismo santandereano fue darle plena credibilidad al aval. Lo hicimos con responsabilidad. Nosotros no somos unos irresponsables para darles avales a delincuentes”, respondió.