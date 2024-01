Ibagué podría enfrentar racionamiento de agua

El fenómeno de El Niño ha causado que, desde finales de 2023, las lluvias escasearon en el país e Ibagué no ha sido ajena a este golpe de calor, con una sensación térmica normal de 23°C, en las últimas 48 horas ha registrado una máxima de 33°C.

La capital del Tolima no cuenta con un embalse para garantizar el suministro de agua a todos los ciudadanos en medio de la ola de calor que está viviendo en país.

Desde la alcaldía de Ibagué y la Empresa de Acueducto y alcantarillado, IBAL, ya se activaron los protocolos de uso eficiente del agua, debido a la ola de calor que atraviesa la capital tolimense, que empieza a tener cortes en el suministro del vital líquido.

“La quebrada Cay ya tiene una disminución del 30% en su caudal. Esto conlleva a tener complicaciones en el abastecimiento de agua en varios sectores de la ciudad, por eso, es necesario el apoyo de la comunidad en adoptar prácticas del uso eficiente del líquido vital", explicó Erika Palma, gerente del IBAL.

Sobre fenómeno de El Niño

Recordemos que la mayoría de manifestaciones del fenómeno de El Niño son las fuertes oleadas de calor, debido al aumento de la radiación solar, llevado a la sequía de las zonas verdes que conllevan a los incendios forestales, dejando la disminución del caudal hídrico y esto genera desabastecimiento del suministro de agua en la ciudad y un posible racionamiento.

Ibagué ha afrontado ocho incendios forestales, principalmente, en las veredas de Villa Restrepo y Santa Teresa, donde surcan varios afluentes que conducen al río Combeima, el cual abastece gran parte de la ciudad.

Otras conflagraciones vegetales se han registrado en los barrios Fuente Los Rosales, Piedra Pintada parte alta, Las Ferias, Santa Ana, Eduardo Santos.

"Uno de los grandes efectos de este cambio climático es la disminución de las fuentes hídricas lo que puede generar variaciones en los acueductos comunitarios y el acueducto de la ciudad, por eso es importante el llamado al uso eficiente del agua", aseguró Jessica Salcedo, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, de Ibagué.

Por causa de estos cambios climáticos, las fuentes que conducen al río Combeima podrían presentar más variaciones en los caudales, además, algunos ciudadanos no están haciendo conciencia de racionalizar el agua.

“Muchos ibaguereños creen que esto es un chiste. He visto vecinos lavando sus carros y motos frente a sus casas, regando agua, como si esta no se fuera a acabar, son unos irresponsables, y se les dice algo, entonces se molestan, al menos que le echara agüita a las matas y a los árboles para que no se mueran”, relató a Blu Radio Julián Fernando Montealegre, ibaguereño

Finalmente, Johana Ximena Aranda, alcaldesa de Ibagué, hizo un llamado a los ciudadanos y a los propietarios de establecimientos de comercio como lavados de vehículos y motos, restaurantes, hoteles, que también se activen protocolos de racionalización del servicio.