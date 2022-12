ICBF lamenta que Colombia sea el tercer país con más niños asesinados en el mundo

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció tras el informe sobre la niñez en el mundo 2018 de Save the Children, que ubicó a Colombia en el tercer lugar con más niños asesinados en el mundo, luego de Honduras y casi al mismo nivel de Venezuela, y el quinto con el mayor porcentaje de niños desplazados.

“Nos entristece muchísimo que seamos el tercer país del mundo con más niños muertos por homicidio, realmente es una cifra alarmante. Esta situación es preocupante, nos tenemos que despertar y no nos queremos dar cuenta de la importancia que tienen los niños en un país, ellos no son el futuro, son el presente y yo siempre lo digo, somos una sociedad enferma que no piensa en ellos tenemos que pensar en los niños del país”, dijo la directora del ICBF, Karen Abudinen.

De acuerdo con el Instituto, durante el 2017 el ICBF adelantó 11.380 procesos administrativos para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, mientras que, por maltrato físico, psicológico y por negligencia se registraron 10.858 casos.

“Desde el ICBF trabajamos para evitar que los niños sean violentados. Todos los días adelantamos campañas de prevención, trabajamos con las familias, actuamos para proteger y cuidar a los niños, y producimos resultados. Sin embargo, necesitamos el compromiso de todos los colombianos para bajar esas cifras. Es necesario que, entre todos, pongamos nuestro grano de arena para cuidar a los niños, niñas y adolescentes, que son el presente y el futuro del país”, puntualizó Abudinen.

La cifra de asesinatos entregada por Save the Children concuerda con la del estudio Forensis de Medicina Legal entregado esta semana y que concluye que de los 11.300 homicidios ocurridos en el 2017 el 51 por ciento corresponden a bebés entre los 0 y los 5 años.

El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, lamentó que los casos se registran con mayor intensidad en abril, el mes de los niños y los principales agresores son sus familiares. Además, las principales causas de muerte, en la mayoría de los casos, son los golpes